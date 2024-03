BBB 24: Raquele reclama de atitude de Davi

Raquele desabafa com Giovanna ao ver atitude de Davi com item de sua cama e fica irritada no BBB 24

A sister Raquele ficou irritada com uma atitude de Davi na casa do BBB 24, da Globo. Ela descobriu que ele colocou o edredom de sua cama para forrar o chão e ela desabafou com Giovanna.

"Davi me tira o edredom da minha cama e forra no chão", disse ela, e completou: "Disse que Cunhã estava deitada. Aquele monte de cama, gente! Por que não tirou da cama deles?".

Então, Giovanna questionou: "Por que você não perguntou isso?". E a amiga respondeu: "Fui lá, nem perguntei não. Falei: 'Quem foi que botou meu edredom no chão?'. 'Fui eu'. Eu falei: 'Poxa, vou dormir no sujo? Assim não dá'".

Raquele comprou o Poder Curinga

Durante a manhã desta sexta-feira, 15, os confinados do 'Big Brother Brasil 24' participaram do 'Perde e Ganha' e deram seus lances pelo 'Poder Curinga'. Quem saiu vitoriosa desta vez foi a doceira Raquele, que ofereceu todas as suas estalecas pelo cobiçado ‘poder da verdade’. Agora, a sister vai ter a oportunidade de comprometer o resultado de uma dinâmica.

No leilão, a sister ganhou apenas 100 estalecas, mas devido ao grande número acumulado anteriormente, ela se destacou ao fazer o lance mais alto entre os confinados. Depois que ofereceu todas as suas 4.510 estalecas, Raquele garantiu uma vantagem para disputar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Apesar de não saber do que se trata o poder ainda, a doceira pode comprometer o resultado da Prova do Anjo. Ela não pode influenciar durante a competição, mas poderá vetar a imunidade do vencedor, tornando sua vitória praticamente inútil. Mesmo com o veto, o ganhador ainda poderá imunizar outro participante, mas estará vulnerável à berlinda.

Por isso, a escolha de Raquele pode causar uma verdadeira reviravolta entre seus colegas de confinamento ao mexer com o Anjo da semana. Vale mencionar que ela também pode ter arrematado o poder para nada, uma vez que pode decidir não usá-lo, caso queira proteger o vencedor da prova, que acontece no próximo sábado, 16.