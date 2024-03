BBB 24: Raquele arremata Poder Curinga e promete causar reviravolta na casa

Raquele leva a melhor no leilão do Poder Curinga e garante 'poder da verdade’, que vai comprometer resultado de dinâmica do BBB 24; entenda

Durante a manhã desta sexta-feira, 15, os confinados do 'Big Brother Brasil 24' participaram do 'Perde e Ganha' e deram seus lances pelo 'Poder Curinga'. Quem saiu vitoriosa desta vez foi a doceira Raquele, que ofereceu todas as suas estalecas pelo cobiçado ‘poder da verdade’. Agora, a sister vai ter a oportunidade de comprometer o resultado de uma dinâmica.

No leilão, a sister ganhou apenas 100 estalecas, mas devido ao grande número acumulado anteriormente, ela se destacou ao fazer o lance mais alto entre os confinados. Depois que ofereceu todas as suas 4.510 estalecas, Raquele garantiu uma vantagem para disputar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Apesar de não saber do que se trata o poder ainda, a doceira pode comprometer o resultado da Prova do Anjo. Ela não pode influenciar durante a competição, mas poderá vetar a imunidade do vencedor, tornando sua vitória praticamente inútil. Mesmo com o veto, o ganhador ainda poderá imunizar outro participante, mas estará vulnerável à berlinda.

Por isso, a escolha de Raquele pode causar uma verdadeira reviravolta entre seus colegas de confinamento ao mexer com o Anjo da semana. Vale mencionar que ela também pode ter arrematado o poder para nada, uma vez que pode decidir não usá-lo, caso queira proteger o vencedor da prova, que acontece no próximo sábado, 16.

🚨AGORA: Raquele arrematou o Poder Curinga da semana com 4.510 estalecas. Ela poderá vetar, se quiser, a imunidade dada pelo Anjo. #BBB24pic.twitter.com/UtajGat6rA — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 15, 2024

Além do Poder Curinga já ter um novo dono, a casa também ganhou um novo líder na noite da última quinta-feira, 14. Giovanna venceu a prova e a vitória se tornou ainda mais especial, já que a sister ganhou os poderes exatamente no dia de seu aniversário. Em uma competição de agilidade, ela disputou a final com Davi e acabou levando a melhor.

Assim como os demais líderes, ela deverá colocar cinco participantes em sua mira e terá que escolher entre um deles para indicar ao paredão. No entanto, os demais confinados terão que votar abertamente entre os outros quatro eleitos por Giovanna. Por isso, a decisão da nutricionista vai pesar em dobro desta vez, assim como a escolha de Raquele.

Giovanna revela qual brother deve indicar ao paredão:

Vencedora da Prova do Líder, a sister Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, que será formado no próximo domingo, 17; descubra quem está na mira da Líder.