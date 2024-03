BBB 24: Davi define rival como ‘bipolar’ e detona postura: “Olha o que ela faz”

‘Corda está apertando’: Davi detona o comportamento de sister ‘bipolar’ e aponta possível aproximação por interesse no BBB 24

Na madrugada desta segunda-feira, 25, Davi estava afiado e aproveitou para abrir o jogo sobre uma sister que tem gerado tensão na casa: Fernanda. O motorista de aplicativo analisou o comportamento da confeiteira, classificando-a como 'bipolar', e até apontou uma suposta aproximação dela por interesse no Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversava com Matteus sobre a formação do paredão, Davi sugeriu que eles prestassem mais atenção em Fernanda. O motorista de aplicativo baiano acredita que a carioca está com medo da possibilidade de sair do reality show da Globo e, por isso, estaria mudando sua postura e se aproximando de seu grupo.

"Fernanda é uma pessoa bipolar, já te falei aquele dia. Olha o que ela faz, olha como ela joga, ela está vendo que a corda está apertando, nos últimos Paredões, saíram várias pessoas do grupo deles lá", iniciou. "Eles estavam em maioria, estavam em oito, oito contra cinco. Hoje, eles são seis e dois estão no Paredão”, o motorista analisou.

“Se forem duas pessoas saindo, eles vão ficar com quatro, aí ela vai entender e perceber que eles estão em minoria", Davi refletiu sobre um possível cenário a depender do resultado da berlinda. Vale mencionar que o baiano está emparedado ao lado do aliado, Matteus, e de outros dois rivais no programa, MC Bin Laden e Leidy Elin.

Para quem perdeu, Davi foi indicado pela Líder, Giovanna. Matteus, por sua vez, foi o mais votado pelo grupo rival, incluindo Fernanda. O estudante de engenharia teve direito a um contragolpe e escolheu o cantor de funk. Além disso, Leidy também foi parar na berlinda ao ser a segunda mais votada, e puxou Alane, que conseguiu se salvar no bate e volta.

Agora, Davi acredita que a confeiteira pode tentar se aproximar por interesse caso eles escapem de mais um paredão contra os rivais: “Ela já está começando a se esticar para cá, conversando com você [Matteus]. Passei por ela hoje, ela falou assim: 'Davi, você está bonito, hein?'. Ela sempre me elogiou”, o motorista suspeito dos comportamentos.

Davi opinou sobre a Fernanda, disse que ela se aproxima das pessoas por estratégia, para não ser votada, é bipolar e age quando convém.



Reprodução / GloboPlay#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/TWQ3l5n4uN — Central BBB (@CentralRedeBBB) March 25, 2024

Fernanda rompe mais uma aliança:

Fernanda pode não ter interesse em se aproximar dos rivais, mas está se afastando cada vez mais de seu grupo. Na madrugada desta segunda-feira, 25, ela rompeu mais uma aliança. Depois de discutir com Pitel, a confeiteira decidiu que também era o momento de colocar um ponto final na sua amizade com outro brother: MC Bin Laden.

Após a votação que colocou o cantor de funk no paredão, Fernanda trouxe à tona uma história envolvendo ela e Bin durante uma conversa. Irritado com a situação, Bin pediu para que ela parasse de contar. Diante disso, a confeiteira, que ficou visivelmente estressada, deixou o quarto, deu um chega pra lá e afirmou que "acabou".