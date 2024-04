Esposa de Davi faz pedido para Boninho após a final do BBB 24: 'Falo com quem?'

Após Davi se tornar o grande campeão do BBB 24, sua esposa, Mani Reggo, deixou um recado para Boninho com um pedido especial

Após Tadeu Schmidt consagrar Davi como grande campeão do BBB 24, da Globo, Mani Reggo, esposa do rapaz, mandou um recado para Boninho durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Isso porque a empreendedora ainda não conseguiu encontrar o amado nos bastidores da emissora.

Em tom de bom humor, Mani gravou um vídeo em seus stories no Instagram e fez o pedido diretamente para o Big Boss. "Boninho, bonitão, eu falo com quem para ver meu marido? Hein, Boninho, me responda, por favor. Amor, quero te ver", disse a esposa do vencedor da temporada.

Logo após publicar o registro, Mani Reggo, que desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, 16, compartilhou com os seguidores uma imagem dentro de um aeroporto. "Eita que não deu tempo nem de tirar um cochilo", escreveu ela, sem mais detalhes.

Até o momento, nem a emissora e nem a equipe de Davi mostraram o reencontro oficial do casal. Vale lembrar que todos os eliminados do BBB possuem uma longa agenda de compromissos, com participações em programas como 'Bate-Papo BBB' e o famoso café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Tadeu Schmidt relata emoção na final do BBB 24

O Big Brother Brasil 24 chegou ao fim na noite de terça-feira, 16, e consagrou o brother Davi como o grande campeão da temporada! O vencedor, no entanto, não foi o único a se emocionar: o apresentador Tadeu Schmidt também sentiu um mix de sentimentos ao finalizar mais uma edição do reality show da Globo.

Assim que o programa ao vivo terminou, Tadeu abriu o coração e contou como se sentiu nos últimos minutos da temporada. "Quando chega o momento da final, não é só o dia de hoje, não é só o discurso do campeão. É tudo que se soma nesse momento. São tantas histórias, tantos fatos tão fortes", disse ele ao site Gshow.

E completou: "A gente se envolve tanto com essas pessoas que estão aí dentro", contou o apresentador. Então, no momento da final, vem tudo ao mesmo tempo. É emoção demais! São dias realmente inesquecíveis e hoje foi absolutamente inesquecível".