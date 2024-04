Davi revela que ainda não encontrou a namorada: ‘Calma, calabreso’

Em entrevista no programa Mais Você, Davi Brito conta que ainda não encontrou a namorada, Mani Reggo, após vencer o BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito participou do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 17. Lá, ele contou que ainda não conseguiu encontrar sua namorada, Mani Reggo, depois de ter saído do confinamento do reality show.

"Ainda não. Calma que o calabreso está atacado. Três meses sem ver. Tenho que respirar um pouco porque o negócio vai ser sério. Hoje o pau quebra”, disse ele, que espera encontrar a amada ainda nesta quarta-feira.

O ex-BBB ainda contou que dormiu apenas 30 minutos desde que saiu do reality show. "Cheguei no hotel com a cabeça cheia de informações que tinha recebido. Assim que eu sai do programa, eu fui direto para a entrevista”, declarou ele, que avaliou como está a sua cabeça neste momento.

"É um mix de sentimentos. A gente estava sem contato com o mundo externo. Você chora, ri, acorda limpando a casa toda, cozinhando para o pessoal, um mix de emoções”, comentou.

Por fim, Davi comentou sobre o desmaio de sua mãe, Elisângela Brito. Ela passou mal na madrugada ao ver o filho sendo anunciado como campeão do Big Brother Brasil. "Ela passou mal. É a mulher da minha vida. Eu quero dar orgulho para ela. Acredito que já está bem. Ainda não falei com ela”, contou.

Davi falou de sua vitória

O brother Davi é o campeão do BBB 24, da Globo. Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

Ele contou que estava na expectativa de vencer o programa por causa de sua trajetória no reality show. “Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: "Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. "Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

Por fim, ele contou que quer se casar com Mani Reggo, que é a sua namorada. "Vou casar. Vou comprar uma nova aliança. Eu ganhei!”, afirmou.