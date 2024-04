Mãe do Davi desmaiou ao saber da vitória do filho no BBB 24

Vídeo do desmaio da mãe de Davi, Elisângela, viraliza nas redes sociais. Ela desmaiou após o anúncio da vitória dele no BBB 24

Mãe do Davi, Elisângela Brito não segurou a emoção e desmaiou ao ver a vitória do filho no BBB 24. No momento em que o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que Davi é o campeão do reality show, a mãe dele estava em cima de um trio elétrico e desmaiou na frente de todo mundo.

Ela caiu no chão e foi rapidamente socorrida pelas pessoas que estavam ao redor dela. A mãe de Davi acompanhou a grande final direto da Arena Pronaica, em Cajazeiras, Bahia, junto com a torcida do filho.

O vídeo do desmaio dela viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, ela está bem.

Depois de se recuperar, ela falou sobre a vitória do filho. "Obrigado a vocês que oraram, que votaram, que fizeram. A festa de Davi eu vou fazer com toda honra. Quero ver Davi, quero que ele descanse, que ele desacelere", disse ela, segundo o site Gshow.

View this post on Instagram A post shared by Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

View this post on Instagram A post shared by Mãe de Davi Brito Oficial (@elisangelabritooficial)

🚨VEJA: A mãe de Davi desmaiou durante o resultado da final do #BBB24. pic.twitter.com/NUiNzl0E6d — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2024

Paulo Ricardo falou de Davi

O cantor Paulo Ricardo se pronunciou pela primeira vez sobre um detalhe polêmico de sua participação em uma festa do BBB 24, da Globo. Ele não deu um abraço em Davi durante o evento e os internautas fizeram duras críticas para ele. Agora, ele comentou que foi sem querer e celebrou a vitória de Davi no reality show.

Em um post nas redes sociais, ele relembrou um vídeo da festa quando brindou com os participantes e falou sobre o fato de Davi ser o campeão do Big Brother Brasil. "Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso BBB 24, e em especial o grande vencedor desta edição, Davi. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje!", disse ele.

E completou: "Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde! Saúde e sucesso!".