Davi é cercado por multidão em primeira aparição nas ruas após BBB 24

Famoso! Davi causa alvoroço nas ruas e atrai multidão em sua primeira aparição pública para gravação após se tornar o campeão do BBB 24

Na tarde desta quinta-feira, 18, Davi causou um verdadeiro alvoroço em sua primeira aparição pública depois de conquistar o título de campeão do Big Brother Brasil 24, da Globo. Durante a gravação de um quadro do ‘Domingão’, o mais novo milionário atraiu uma multidão de fãs e foi tietado nas ruas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Seguindo a intensa agenda de compromissos depois de se tornar o vencedor do reality show, Davi colocou os pés nas ruas pela primeira vez desde que deixou o confinamento. Ao lado do humorista Diogo Defante, o motorista de aplicativo baiano, que entrou no programa como anônimo, provou que saiu como um dos participantes mais queridos da edição.

Ao caminhar pelas ruas do centro comercial, Davi foi rapidamente cercado por centenas de pessoas. Com um sorriso contagiante e a simpatia que o tornou querido pelo público do programa, o ex-motorista de aplicativo atendeu aos pedidos de fotos, distribuiu abraços e aproveitou ao máximo a calorosa recepção, apesar de pedir ‘calma’ diversas vezes.

CARA EU NÃO TO ACREDITANDO, DAVI ESTÁ AQUI EM NOVA IGUAÇU! pic.twitter.com/cMABpDKZWr — Jotta’’ (@IamJottaa) April 18, 2024

Campeão do BBB 24 Davi aqui em Nova Iguaçu 😳 pic.twitter.com/23pKZFBEFR — NID - Nova Iguaçu Depressão (@Novaiguacudepre) April 18, 2024

Vale lembrar que não é a primeira vez que Defante para as ruas do município para gravar seu quadro no programa de Luciano Huck. O humorista já esteve no mesmo local com outros participantes do reality show, como Juninho, Marcus e Fernanda, que também acabou causando alvoroço ao aparecer deitada em uma cama no meio das ruas.

Por isso, o resultado da gravação deve ser exibido no próximo domingo, 21. Vale mencionar que o ex-motorista de aplicativo tem estado bastante ocupado desde que saiu vitorioso da casa mais vigiada do Brasil. Além de participar do 'Bate-Papo BBB', Davi tem sido requisitado em outras atrações da emissora, como 'Mais Você' e 'BBB - O Reencontro'.

Tanto é que desde que saiu do confinamento, Davi está ansioso por outro reencontro ainda mais importante. É que o mais novo milionário ainda não conseguiu ver sua namorada, Mani Reggo, após a final do reality show. Inclusive, o distanciamento até levantou especulações sobre o futuro do relacionamento e fez com que a equipe do baiano se pronunciasse publicamente.

Davi não participou de ‘after secreto’ do BBB 24:

Na noite da última quarta-feira, 17, Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar um 'after secreto' com os ex-participantes do BBB 24. Após concluir as gravações da final, a modelo reuniu alguns de seus antigos colegas de confinamento em uma festa de despedida intensa. No entanto, brothers como Davi ficaram de fora da comemoração; aos detalhes!