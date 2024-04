Fernanda Bande reúne multidão no centro de Nova Iguaçu durante gravação

Fora do BBB 24, Fernanda causou um alvoroço no município de Nova Iguaçu após surgir em cima de uma cama durante gravação com Diogo Defante

Nesta quarta-feira, 3, Fernanda causou um verdadeiro alvoroço no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A ex-BBB estava acompanhada do humorista Diogo Defante em cima de uma cama no meio da rua - uma possível referência ao início do programa, quando a sister foi criticada por "passar o dia todo deitada".

Como a confeiteira está seguindo a agenda de gravações do eliminado da semana, os internautas acreditam que a gravação faça parte de algum quadro dos programas da TV Globo.

Vale lembrar que Fernanda ficou viralizou na internet pelos diversos momentos em que ela aparecia dormindo ou deitada no quarto do BBB 24, interagindo somente com Pitel. A ex-sister foi alvo de críticas por esse motivo.

Na web, os internautas reagiram ao momento. "Quando você tem um limão e faz a melhor limonada possível", reagiu um seguidor. "Ela sabe que venceu", disse outro.

Simplesmente Fernanda Bande em uma cama em plena Nova Iguaçu para quadro do "Domingão", com Diogo Defante. #BBB24pic.twitter.com/PafrZfE2ub — PAN (@forumpandlr) April 3, 2024

EH O BRASIL DO BRASIL pic.twitter.com/1SxDnS5xsJ — luscas (@luscas) April 3, 2024

Após eliminação do BBB 24, Fernanda atinge 2 milhões de seguidores na web

Mesmo eliminada perto da reta final do BBB 24, Fernanda comprovou a sua popularidade com o público após sua saída do reality show da Globo. Na última terça-feira, 2, a confeiteira atingiu dois milhões de seguidores nas redes sociais.

A ex-sister alcançou o feito apenas dois dias após sua eliminação no Paredão mais disputado da temporada, com 57,09% da média dos votos para sair. Com isso, Fernanda entra no top 10 participantes mais seguidos da edição, ficando atrás somente de Matteus, com 2,6 milhões.

Até agora, Davi é o brother mais seguido do BBB 24, com 8,1 milhões de seguidores no Instagram. Em seguida vem Yasmin Brunet (6,8 milhões), MC Bin Laden (5,2 milhões), Beatriz (4,6 milhões), Rodriguinho (4,4 milhões), Isabelle (3,5 milhões), Alane (3,2 milhões) e Matteus. Vanessa Lopes e Wanessa Camargo, que saíram do programa por desistência e desclassificação, também integram a lista, com 14,9 milhões e 4,8 milhões respectivamente.