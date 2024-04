Após eliminação do BBB 24, Fernanda atinge 2 milhões de seguidores na web

Com popularidade entre o público, Fernanda atinge 2 milhões de seguidores em suas redes sociais após sua eliminação na reta final do BBB 24

Mesmo eliminada perto da reta final do BBB 24, Fernanda comprovou a sua popularidade com o público após sua saída do reality show da Globo. Nesta terça-feira, 2, a confeiteira atingiu dois milhões de seguidores nas redes sociais.

A ex-sister alcançou o feito apenas dois dias após sua eliminação no Paredão mais disputado da temporada, com 57,09% da média dos votos para sair. Com isso, Fernanda entra no top 10 participantes mais seguidos da edição, ficando atrás somente de Matteus, com 2,6 milhões.

Até agora, Davi é o brother mais seguido do BBB 24, com 8,1 milhões de seguidores no Instagram. Em seguida vem Yasmin Brunet (6,8 milhões), MC Bin Laden (5,2 milhões), Beatriz (4,6 milhões), Rodriguinho (4,4 milhões), Isabelle (3,5 milhões), Alane (3,2 milhões) e Matteus. Vanessa Lopes e Wanessa Camargo, que saíram do programa por desistência e desclassificação, também integram a lista, com 14,9 milhões e 4,8 milhões respectivamente.

Fernanda diz ter ficado 'desconfortável' em conversa com Ana Maria Braga

Na manhã desta segunda-feira, 1, Fernanda participou da tradicional entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo, após ser eliminada do BBB 24. No entanto, parece que a confeiteira não gostou muito da experiência de conversar com a apresentadora.

Abordada por alguns fãs na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Fernanda confessou ter se sentido desconfortável durante a entrevista."Eu fiquei mal. Eu falei: 'Gente, o que aconteceu aqui?'. Eu fiquei desconfortável, não vou mentir", disse a ex-sister.

Na entrevista, Ana Maria falou sobre o comportamento de Fernanda, deixando um climão na conversa com a eliminada. "A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", disse a apresentadora.

Ao ouvir isso, Fernanda não resistiu e rebateu na lata. "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", declarou a confeiteira.

Por sua vez, Ana Maria respondeu: "Então, mas é um grupo, Fernanda! Não é só uma pessoa. Eu estou falando de uma comunidade, que é o BBB".