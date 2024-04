Ao ser abordada por fãs, Fernanda diz ter ficado 'desconfortável' em conversa com Ana Maria Braga no 'Mais Você' após sua eliminação do BBB 24

Na manhã desta segunda-feira, 1, Fernanda participou da tradicional entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo, após ser eliminada do BBB 24. No entanto, parece que a confeiteira não gostou muito da experiência de conversar com a apresentadora.

Abordada por alguns fãs na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Fernanda confessou ter se sentido desconfortável durante a entrevista. "Eu fiquei mal. Eu falei: 'Gente, o que aconteceu aqui?'. Eu fiquei desconfortável, não vou mentir", confessou a ex-sister.

Na entrevista, Ana Maria falou sobre o comportamento de Fernanda, deixando um climão na conversa com a eliminada."A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", disse a apresentadora.

Ao ouvir isso, Fernanda não resistiu e rebateu na lata. "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", declarou a confeiteira.

Por sua vez, Ana Maria respondeu: "Então, mas é um grupo, Fernanda! Não é só uma pessoa. Eu estou falando de uma comunidade, que é o BBB".

Fernanda ganha presente inspirado em sua frase famosa

Ainda no mesmo vídeo onde ela desabafou sobre sua entrevista no Mais Você, Fernanda foi surpreendida por um fã, que tinha um presente para lhe dar. Em sua recepção calorosa pelo público, a confeiteira ganhou uma boneca e um cartaz escrito "Chora Bonequinha", frase dita por ela em uma briga com Alane durante sua passagem pelo reality show.

A confeiteira caiu na risada e ficou surpresa com o presente. Animada, Fernanda posou para as câmeras e exibiu sua nova 'bonequinha' para os cliques.

