Eliminada do BBB 24, Fernanda ganha presente inspirado em sua frase famosa

Eliminada do BBB 24, Fernanda é recebida por fãs e ganha presente inspirado em sua frase famosa em briga com Alane no programa; veja!

Eliminada do BBB 24 no último domingo, 31, Fernanda está tendo uma recepção calorosa do público. Nesta segunda-feira, 1, a confeiteira esteve nos Estúdios Globo para seguir com sua agenda após sua saída do programa e ganhou um presente super criativo de um fã.

Ao deixar o Projac, a ex-sister foi abordada por um grupo de fãs e abriu um presente que ganhou em frente às câmeras. Fernanda mostrou que foi presenteada com uma boneca e um cartaz escrito "Chora Bonequinha", frase dita por ela em uma briga com Alane durante sua passagem pelo reality show.

A confeiteira caiu na risada e ficou surpresa com o presente. Animada, Fernanda posou para as câmeras e exibiu sua nova 'bonequinha' para os cliques.

Confira os registros:

Fernanda chora ao ver vídeo emocionante do filho em tratamento

Eliminada do BBB 24 na noite do último domingo, 31, a ex-sister Fernanda está contando os minutos para reencontrar os dois filhos, Marcelo e Laura. Em poucas horas fora do confinamento, a confeiteira teve a oportunidade de assistir a um registro do primogênito, uma criança autista, durante o tratamento de psicomotricidade.

Ao longo de sua trajetória no reality show da Globo, Fernanda sempre mencionou os herdeiros com muito carinho, ressaltando que seu maior objetivo era proporcionar boas condições aos pequenos, incluindo um ótimo tratamento para Marcelo, de 11 anos. Através das redes sociais, a equipe da carioca dividiu o registro do momento em que ela se emocionou ao ver imagens do filho.

"Que legal! Ele está ali fazendo…", declarou a ex-BBB, sem conseguir terminar a frase por conta da emoção. "Ele está gostando? Olha lá ele! Está enorme. Montando as coisinhas…", continuou Fernanda, com lágrimas nos olhos.

Na legenda, a equipe escreveu: "Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos!", diz a equipe da ex-BBB na legenda do vídeo.

Ao longo da participação de Fernanda no 'Bate-Papo BBB', realizado logo após sua saída da casa mais vigiada do país, ela soube em primeira mão que o filho estava fazendo um tratamento especial.