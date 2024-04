Fora do BBB 24, Fernanda chora ao ver vídeo emocionante do filho em tratamento

Eliminada do BBB 24, Fernanda não segurou as lágrimas ao ver o filho, uma criança autista, realizando tratamento de psicomotricidade

Eliminada do BBB 24 na noite do último domingo, 31, a ex-sister Fernanda está contando os minutos para reencontrar os dois filhos, Marcelo e Laura. Em poucas horas fora do confinamento, a confeiteira teve a oportunidade de assistir a um registro do primogênito, uma criança autista, durante o tratamento de psicomotricidade.

Ao longo de sua trajetória no reality show da Globo, Fernanda sempre mencionou os herdeiros com muito carinho, ressaltando que seu maior objetivo era proporcionar boas condições aos pequenos, incluindo um ótimo tratamento para Marcelo, de 11 anos. Através das redes sociais, a equipe da carioca dividiu o registro do momento em que ela se emocionou ao ver imagens do filho.

"Que legal! Ele está ali fazendo…", declarou a ex-BBB, sem conseguir terminar a frase por conta da emoção. "Ele está gostando? Olha lá ele! Está enorme. Montando as coisinhas…", continuou Fernanda, com lágrimas nos olhos.

Na legenda, a equipe escreveu: "Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos!", diz a equipe da ex-BBB na legenda do vídeo.

Ao longo da participação de Fernanda no 'Bate-Papo BBB', realizado logo após sua saída da casa mais vigiada do país, ela soube em primeira mão que o filho estava fazendo um tratamento especial.

Confira o registro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Planos fora do reality show

Fernanda foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de domingo, 31, e foi entrevistada no programa Mais Você na manhã desta segunda-feira, 1. Em conversa com Ana Maria Braga, a ex-sister explicou que quer descobrir novos talentos, mas diz que não pretende abandonar a profissão e deixar de ser confeiteira.

"Eu deixei a vida me levar. Sempre fui do lado artístico, e a confeitaria foi uma profissão, um amor, um hobby, uma paixão e uma necessidade que surgiu em um determinado período da minha vida. Antes disso, eu já trabalhava com foto, mas há dez anos", começou a niteroiense.

Em seguida, Fernanda contou que está aberta a descobrir novos talentos: "Não quero desistir da confeitaria de jeito nenhum, porque é um trabalho que muda vidas, mas tenho meus sonhos, minhas vontades e estou aberta a novas possibilidades", revelou Fernanda.