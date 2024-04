Davi mostra seu look elegante para encontrar Ana Maria Braga após o BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi aparece com look todo verde para tomar o café da manhã com Ana Maria Braga nos estúdios da Globo

Campeão do BBB 24, Davi já está pronto para participar do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo. Na manhã desta quarta-feira, 17, ele mostrou o seu look elegante para o encontro nos estúdios da Globo.

Davi escolheu um terno verde com gravata combinando e camisa branca. Ele mostrou o look em uma foto nos stories do Instagram enquanto estava no hotel, antes de ir para a emissora.

Vale lembrar que Davi está milionário! Ele ganhou o reality show e embolsou a fortuna de R$ 2.920.000, além de outros prêmios que recebeu ao longo das provas e dinâmicas no programa.

Davi falou sobre a mudança de vida

No programa Bate-Papo BBB, Davi falou sobre a alegria de dar uma vida melhor para sua família. Ao ser questionado sobre do que sente mais orgulho em sua participação no Big Brother Brasil, ele respondeu: “É de saber que eu consegui vencer na vida. Eu passei por muito perrengue. Quando era pequeno eu precisava parar de estudar para trabalhar. Hoje ainda não está caindo a ficha de que sou o campeão do Big brother. Eu vou dar esse orgulho para a minha mãe de operar e salvar vidas. Eu sou muito grato a Deus e a toda a torcida. É um sonho desde pequeno. Eu sempre quis ser medico e dar esse orgulho para a minha mãe”.

Em outro momento da entrevista, Davi contou que não acreditava que poderia ser o campeão do reality show. "Pensei que só ia passar uma semana [no programa]. As primeiras semanas foram as piores, a galera me desprezando na casa. Quando eu fui chegando a 50 dias de programa, o pau quebrando e eu lá, não vou desistir”, relembrou.

Ele ainda contou qual foi a sua estratégia no jogo. "Ser eu. Não tem cartilha para jogar o Big brother. Só ganha o Big brother quando é você mesmo”, disse ele, que ainda lembrou de onde tirou forças para seguir. "Fé em Deus não morria nunca dentro de mim. Eu fui ali para lutar pelo sonho que eu tenho dentro de mim, que é ser um médico cirurgião. Eu me agarrei ao meu sonho, e eu lutei até o final. E o Brasil me deu essa rica oportunidade e eu vou abraçar com toda a vontade do mundo”.