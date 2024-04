Rodriguinho exibe foto com Davi: ‘Que Deus abençoe’

Após Davi vencer o BBB 24, Rodriguinho exibe selfie com o rapaz nas redes sociais, escreve mensagem e também exibe selfies com Beatriz e Alane

O cantor Rodriguinho mostrou que a rivalidade entre os Gnomos e as Fadas ficou dentro do BBB 24, da Globo. Isso porque ele fez questão de compartilhar fotos que tirou com Davi, Beatriz e Alane após o confinamento.

Nesta quinta-feira, 18, ele mostrou uma foto que fez com Davi nos corredores do hotel no Rio de Janeiro. “Click com o campeão da edição! Jogo é jogo e vote jogou muito bem. Só te desejo tudo de melhor e que Deus abençoe a tua caminhada. Parabéns”, disse ele.

O artista também posou junto com Beatriz e Alane. “Click com as fadas”, escreveu na legenda.

Rodriguinho falou de Davi após ser eliminado do Big Brother

Em entrevista no Mais Você depois de ser eliminado do BBB 24, Rodriguinho falou sobre Davi."Ele é um menino. Eu via as discussões que eu tenho com meus filhos", afirmou relembrando quando ele interviu a discussão entre o baiano e Yasmin Brunet: "Aquela hora eu olhei para cara dele e vi um menino olhando para mim assustado e eu lembrei dos meus filhos. Imaginei um pai dando a bronca para um filho e ali eu mudei meu posicionamento".

O cantor disse que Davi se defendia atacando e fazia coisas para desestabilizar os brothers, mas negou qualquer rivalidade. "Eu não tenho rivalidade nenhuma com ele. Acho que isso poderia se dissipar muito facilmente", falou caso continuasse no reality.

Em seguida, o pagodeiro comentou sobre o motorista de aplicativo ser querido: "Fiquei muito feliz de sair aqui fora e ver que ele está forte porque eu estava certo. Ele está jogando muito bem", afirmou relembrando atitudes de Davi como a de ter feito o bolo para o aniversário de Rodriguinho no dia seguinte de uma briga. "Me senti mal quando eu não quis o bolo", completou.