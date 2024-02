BBB 24: Rodriguinho fala sobre Davi e pede desculpas: "Estou com vergonha"

No Mais Você, o cantor Rodriguinho negou ter rivalidade com Davi e pediu desculpas por ter falado que agrediria o brother

Eliminado do BBB 24, Rodriguinho segue repercutindo os principais momentos que viveu no reality durante sua participação no Mais Você na manhã desta quarta-feira, 28.

Os apresentadores, Talitha Morete e Fabrício Battaglini, questionaram sobre a relação do pagodeiro com Davi.

"Ele é um menino. Eu via as discussões que eu tenho com meus filhos", afirmou relembrando quando ele interviu a discussão entre o baiano e Yasmin Brunet: "Aquela hora eu olhei para cara dele e vi um menino olhando para mim assustado e eu lembrei dos meus filhos. Imaginei um pai dando a bronca para um filho e ali eu mudei meu posicionamento".

O cantor disse que Davi se defendia atacando e fazia coisas para desestabilizar os brothers, mas negou qualquer rivalidade. "Eu não tenho rivalidade nenhuma com ele. Acho que isso poderia se dissipar muito facilmente", falou caso continuasse no reality.

Em seguida, o pagodeiro comentou sobre o motorista de aplicativo ser querido: "Fiquei muito feliz de sair aqui fora e ver que ele está forte porque eu estava certo. Ele está jogando muito bem", afirmou relembrando atitudes de Davi como a de ter feito o bolo para o aniversário de Rodriguinho no dia seguinte de uma briga. "Me senti mal quando eu não quis o bolo", completou.

"O jogo dele é muito bom, e ele é uma grande promessa para esse jogo. Só se ele errar muito nessa metade", disparou apostando no favoritismo do brother.

Na sequência, os apresentadores exibiram alguns momentos em que Rodriguinho disse que iria agredir Davi. "Estou com vergonha de ver isso. Eu nunca faria isso! [...] É ridículo, eu peço desculpas ao Davi e para família dele. É ridículo e eu nunca faria isso", admitiu o artista.