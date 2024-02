BBB 24: Davi chora muito ao lado do botão e ameaça desistir do programa

Em conversa com Isabelle, Davi ameaçou apertar o botão de desistência do BBB 24

O domingo, 11, começou difícil dentro do Big Brother Brasil 24. No dia da formação de paredão, Davi, acordou cedo e caiu no choro na sala da casa mais vigiada do Brasil e ameaçou apertar o botão de desistência.

O brother, que está Na Mira do Líder, foi ao Quarto Magia chamar Isabelle, que perguntou se ele estava bem. "Estou pensando em apertar o botão e meter o pé", contou.

"Não, não, você não vai fazer isso! Apertar o botão não. Está doido? Por quê?", questionou cunhã. "Você chegou até aqui, você não vai fazer isso, jamais. Não existe essa possibilidade", aconselhou a sister.

Antes de deixar o quarto, o motorista de aplicativo disse que queria conversar. O brother foi para a sala, ficou encarando o botão de desistência do BBB e caiu no choro.