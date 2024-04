Por que Davi não esteve presente na festa 'secreta' de Yasmin Brunet?

Após vencer o BBB 24, Davi não participou de festa 'secreta' organizada por Yasmin Brunet; irmã do campeão explica o motivo de sua ausência!

Na última quarta-feira, 17, a modelo Yasmin Brunet promoveu uma festa 'secreta' para celebrar o fim do BBB 24. No entanto, os internautas notaram a ausência de Davi, que venceu a edição do reality show da Globo na noite de terça-feira, 16. Mas afinal, por que o baiano não esteve presente na celebração?

Raquel Brito, irmã de Davi, esclareceu o motivo do seu irmão não ter comparecido à festa. Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do IG Gente, a manicure confessou que o irmão estava muito cansado para participar desse 'after' e afirmou não ter brigas entre os ex-brothers.

"Ele foi convidado, mas eu disse a ele que ele não ia, pois Davi estava cansado. Ir cansado para uma festa é complicado", contou Raquel. Além do campeão,Isabelle, Matteus, Alane e Beatriz também não estiveram presentes na confraternização, mas o motivo não foi revelado.

Vale lembrar que Davi sequer teve tempo para encontrar sua namorada, Mani Reggo. Na mesma entrevista, Raquel ainda mencionou a demora para o casal se encontrar pessoalmente. "Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura", disse ela.

Saiba todos os detalhes da festa de Yasmin Brunet

Na última quarta-feira, 17, Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar um 'after secreto' com os ex-participantes do BBB 24. Após concluir as gravações da final, a modelo reuniu alguns de seus antigos colegas de confinamento em uma festa de despedida intensa.

O festão aconteceu em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Nizam, Maycon e Deniziane estiveram presentes, caíram na pista de dança e beberam muito champanhe.

Além dos antigos colegas de confinamento, Yasmin também recebeu outras personalidades famosas, como seu amigo e antigo affair MC Daniel, a cantora Pocah e o ator Marcello Melo Junior. No entanto, alguns dos brothers ficaram de fora do evento ‘secreto’: os campeões Davi, Matteus, Isabelle, além de Alane, Beatriz e Fernanda, que também não apareceram entre os registros.