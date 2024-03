BBB 24: Fernanda revela seus planos para usar o prêmio caso vença o reality

O que Fernanda faria com R$ 3 milhões na conta? A confeiteira já tem planos para investir o prêmio milionário caso vença o BBB 24

Confinada no Big Brother Brasil 24, Fernanda já está pensando no que faria com o prêmio do campeão, que pode ultrapassar os R$ 3 milhões nesta edição. Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, a confeiteira carioca abriu o jogo e compartilhou seus planos e futuros investimentos caso saia vitoriosa do reality show da Globo.

Enquanto conversava com Giovanna Pitel, Fernanda revelou seu desejo de usar o prêmio para transformar a vida de seus dois filhos, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Dessa forma, a confeiteira explicou que priorizaria a estabilidade das crianças, investindo principalmente em seus estudos e saúde.

"Primeira coisa, cuidar das crianças, resolver a vida deles. Pagar plano, fechar a escola, resolver a questão da faculdade. Deixar tudo organizado para que eles não se preocupem com nada", a carioca contou. Fernanda também explicou que gostaria de proporcionar mais qualidade de vida ao primogênito, que tem autismo.

"Eu tenho muita força, muita sede, muita gana de ainda estar aqui, de querer ganhar. Sinceramente, por mais que alguém tenha se sensibilizado, queira me ajudar até em relação ao tratamento do Celo - Marcos Mion, querido! - Pode ter uma ajuda, mas ainda não resolve tudo porque não tenho a minha estabilidade”, ela explicou.

Na sequência, Fernanda ainda desabafou sobre sua situação fora do confinamento: "É como se eu visse todos vocês com muitas chances e eu sinto muita desvantagem. Não em relação a vocês. Eu falo em relação a minha vida, eu sinto que estou atrasada. Parece que eu perdi muito tempo e recomeçar assusta demais e sem tempo”, a confeiteira lamentou.

Aos 32 anos, Fernanda acredita que deveria ter construído uma vida mais estável para seus filhos, especialmente para o mais velho, que está entrando na adolescência: “Tudo assusta porque não posso parar tudo e ir para a faculdade. Tem outras pessoas que já conseguiram, têm rede de apoio. Estou muito sozinha e sem tempo”, disse.

“Sinto que eu perdi muito tempo. Então, agora, tenho que matar dois leões por dia. Me sinto uma burra, sinto que deu tudo errado, me sinto uma inútil. O Marcelo já tem 13 anos, o que eu fiz na minha vida nesses 13 anos? Não consegui nada. Ele já está virando um homem e não tem tratamento porque eu não consigo pagar nada. Fiz tudo errado”, desabafou.

“O Marcelo já tem 13 anos, o que eu fiz na minha vida nesses 13 anos? E não consegui nada… Ele já tá virando um homem e não tem um tratamento porque eu não consigo pagar nada. Eu fiz tudo errado.” ☹️#TeamNanda | #BBB24pic.twitter.com/uc7R7iK38t — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) March 28, 2024

Vale lembrar que Fernanda engravidou aos 19 anos e não contou com o apoio do namorado da época, que a deixou quando o filho tinha apenas um ano. Depois, ela iniciou um relacionamento estável com o pai de sua filha mais nova, mas ele acabou optando pelo divórcio. Por isso, ela voltou a morar com seus pais e o irmão, trabalhando como modelo de lingerie e confeiteira.

Fernanda crítica favoritismo no BBB 24:

Durante a conversa com Pitel, Fernanda revelou que não tem afinidade com o motorista de aplicativo, Davi, mesmo após tentar se aproximar dele. Na madrugada desta quinta-feira, 28, ela criticou o brother, sugerindo que ele deveria buscar emprego como "segurança de prédio". No entanto, afirmou que ele não precisaria se preocupar, já que ganharia o prêmio por ser favorito.