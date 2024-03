BBB 24: Fernanda desabafa sobre divórcio com pai de sua filha: “Tentei muito”

‘Tive que arrumar minha vida em dois dias’: Fernanda abre o coração e revela separação conturbada com o ex-marido e pai de sua filha fora do BBB 24

Durante a madrugada deste domingo, 17, Fernanda aproveitou o tédio enquanto cumpria o castigo do monstro para compartilhar detalhes de sua vida fora do Big Brother Brasil 24. Mãe de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos, ela abriu o coração e desabafou sobre a separação conturbada com o pai de sua filha caçula.

Enquanto desfilava na área externa como ‘princesa’ para cumprir o castigo, Fernanda abriu o jogo sobre o fim de seu casamento em uma conversa com Pitel. Apesar de ter tentado muito reatar o relacionamento, ela contou que precisou se mudar às pressas e voltar para casa de seus pais com os filhos depois que seu ex-marido optou pelo divórcio.

"Eu falei 'você ganhou, eu assino o divórcio. Tive que arrumar minha vida inteira em 2 dias, sozinha”, a confeiteira desabafou sobre a separação. Pitel perguntou se o ex-marido prestou assistência durante a mudança e ela negou: “Ele falou: já paguei o frete pra você, do tipo: agradeça, porque nem o dinheiro do frete você tem. Arrumei minhas coisas e voltei pra casa dos meus pais”, disse.

Na sequência, a assistente social perguntou se a colega de confinamento chegou a insistir no relacionamento. Fernanda disse que tentou reatar o casamento, mas não conseguiu convencer seu antigo parceiro: "Ah, muita coisa! Tentei muito, tentei por mim, pela Laura, pelo Marcelo, pela casa, pela qualidade de vida”, ela falou sobre os herdeiros.

Fernanda conta sobre o seu processo de divórcio pra Pitel.pic.twitter.com/1eRpHgdnrq — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 17, 2024

“Mas nada era o suficiente, nada era bom. Quando a pessoa não quer, não quer!", disse a confeiteira, que costuma ser mais discreta sobre sua vida pessoal durante o confinamento. Vale lembrar que no último sábado, 16, o irmão da participante, Gabriel Villa Bande contou sobre como são os pais dos filhos dela em entrevista no Jornal O Globo.



Gabriel explicou que apenas o pai da caçula, que é o ex-marido citado pela confeiteira em seu relato, é presente na vida da família: "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai”, iniciou.

“Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão da sister, que explicou que seus sobrinhos são frutos de diferentes relacionamentos. Além de revelar detalhes da dinâmica familiar, ele também opinou sobre a postura da irmã e revelou o que pensa sobre sua participação no Big Brother Brasil.

Fernanda se assusta com postura de brother:

Neste sábado, 16, Fernanda voltou a ficar incomodada com o comportamento de um de seus colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24. Pela segunda vez durante sua estadia no reality show, a confeiteira afirmou que Davi tem um ‘olhar assustador’ e até chegou a apontar uma suposta agressividade na postura do motorista de aplicativo.