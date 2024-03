BBB 24: Fernanda se assusta com postura de brother: ‘Que agressividade é essa?’

O que aconteceu? Fernanda se incomoda com ‘olhar’ e aponta suposta 'agressividade' em colega de confinamento no BBB 24

Neste sábado, 16, Fernanda voltou a ficar incomodada com o comportamento de um de seus colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24. Pela segunda vez durante sua estadia no reality show, a confeiteira afirmou que Davi tem um ‘olhar assustador’ e até chegou a apontar uma suposta agressividade na postura do motorista de aplicativo.

Enquanto conversava com seus aliados do Quarto Gnomo na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda decidiu expor o que pensa sobre Davi. Mais cedo, eles tiveram uma breve discussão sobre a limpeza do confinamento e parece que a confeiteira ficou assustada com o olhar dele durante a conversa: “A forma que ele olha é muito assustadora", iniciou.

Lucas Henrique concordou e apontou que o motorista faz de propósito: “Ele tenta intimidar, né?", disse o professor de educação física. Fernanda continuou a detonar o comportamento do rival: “Nunca é um olhar saudável, uma coisa natural. Nunca é uma coisa, tipo, 'tô aqui de boa, vi essa pessoa, que legal', é sempre…”, ela tentou buscar a palavra.

Na sequência, Giovanna Pitel também decidiu opinar e completou a fala da confeiteira: “[É tipo] 'Sai daí!'", disse a assistente social. Por fim, Fernanda comentou que vê ‘agressividade’ sempre que presta atenção nos olhos do rival: "Qualquer situação! De você estar passando, [e ele] tá incomodado. Que agressividade é essa?", ela disparou.

Essa não foi a primeira vez que Fernanda falou sobre o olhar de Davi. Há poucas semanas, a confeiteira afirmou que chegam a ser assustadores: "Vou te falar uma coisa. Tenho um problema muito sério com os olhares do Davi. Eu acho que é alguma coisa, não sei explicar. Acho que é meu santo não bate", ela revelou durante uma conversa com Giovanna.

Fernanda se envolveu em polêmica:

Vale lembrar que mais cedo, Fernanda se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Tudo por causa de uma polêmica que a confeiteira causou ao fazer um comentário sobre a sexualidade de outro brother, o MC Bin Laden. Para quem não acompanhou, o cantor de funk viveu um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil com Giovanna.

No entanto, a paixão esfriou e eles se distanciaram. Por isso, Bin decidiu desabafar com outra colega de confinamento sobre o relacionamento. Mas ele acabou ficando frustrado depois de ouvir os conselhos de Fernanda. Durante o bate-papo, o funkeiro explicou que não iria mais se envolver com a nutricionista.Mas a confeiteira detonou o brother: "Sabe que isso é papo de veado, né?", disse.

Bin ficou visivelmente incomodado com os comentários sobre sua sexualidade e pediu que ela parasse: “Não fica falando essas coisas, não fala essas coisas, pelo amor de Deus!", o funkeiro colocou um ponto final no assunto. Mas nas redes sociais, a declaração continua dando o que falar e a confeiteira acumula acusações de homofobia.