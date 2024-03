BBB 24: Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela: ‘Sumiu'

Irmão de Fernanda, do BBB 24, surpreende ao falar sobre os pais dos dois filhos dela após aparição apenas da menina na TV

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela.

Então, Gabriel falou sobre a postura da irmão no Big Brother Brasil. "Estou gostando muito da minha irmã, o forte dela é a sinceridade. Ela está mostrando isso e sendo coerente. A única coisa de que não estou gostando é ela ficar muito no quarto, na cama. Aqui em casa, quando ela não está trabalhando, ela fica muito na cama dela. É isso que ela está fazendo na casa. Acho que ela poderia botar mais a cara no jogo, aparecer mais, sair do "mundinho" do quarto e ir para a sala, para a academia. Não criar caso, mas sair um pouco dessa coisa de ficar de resenha com a Pitel e os aliados e conversar mais com os outros", afirmou.

Fernanda fala sobre Pitel e Buda

Após realizarem mais uma Prova do Líder no BBB 24, da Globo, Fernanda e Giovanna Pitel seguiram para o quarto Gnomo e conversaram mais uma vez sobre o colar do Poder Falso, encontrado por elas nos últimos dias. Durante o bate-papo, a assistente social revelou que quase contou a estratégia das duas para Lucas Henrique.

Ao encontrarem o colar, as sisters combinaram de enganar os adversários e não revelar que, na verdade, o objeto não tinha utilidade nenhuma. Assim, ao explicar para Fernanda a situação, Pitel garantiu que conseguiu "enrolar" o brother e não entregou a informação sobre o colar.

"Está todo mundo convicto de que é um poder de verdade", disse a sister. Fernanda, então, alertou a amiga: "Para começar, ninguém leu o card, só eu e você. Então, pode muito bem chegar e mentir sobre isso. No card dizia que não podia falar que era Poder do Falso, só entregar no domingo", declarou a confeiteira.

E continuou: "A questão é a seguinte: se você quiser contar, tudo bem, está no seu direito, você faz o que quiser sobre suas escolhas. Mas eu acho que é melhor preservar algumas coisas para poder não abrir para todo mundo".

Na sequência, Pitel garantiu que não pretende revelar a verdade sobre o Poder Falso e Fernanda questionou a proximidade da sister no jogo com Buda: "Vai jogar com o Lucas até quando? Se quiser contar para ele, beleza. Mas saiba que numa próxima vez ele vai achar e se priorizar antes de qualquer pessoa", finalizou a carioca.