BBB 24: Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo: 'Menino pobre'

Em conversa com Pitel, Fernanda diz que Davi não se encaixa no grupo Fadas e explicação dá o que falar entre os internautas; veja

Emparedada ao lado de Beatriz e Giovanna, Fernanda causou com mais uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou.

Em seguida, ela deu sua explicação sobre o motorista de aplicativo: "Davi é menino pobre que entrou na escola, tipo ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, que entrou mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera...”.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Fernanda desagradou com mais uma fala sobre Davi. Na ocasião, ela falou sobre ele arrumar um emprego como "segurança de prédio". A equipe dela então se pronunciou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Fernanda choca com fala sobre os filhos

Em conversa com Pitel, Fernanda falou sobre o jogo e também sobre a vida pessoal. Durante o bate-papo, a confeiteira deu o que falar ao dizer falas absurdas sobre vontades que teria em relação aos seus filhos.

Mãe solo de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos, a sister tem apenas o pai da caçula presente na criação e enfrenta ainda mais dificuldades por um deles ser autista. Apesar da dura realidade, Fernanda acabou passando dos limites ao fazer um desabafo citando atitudes absurdas que "gostaria de fazer". Veja mais aqui.