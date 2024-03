BBB 24: Web repercute reação de Fernanda com liderança de Pitel: "Invejosa"

Os internautas não deixaram de reparar na reação de Fernanda após ver que Pitel venceu a Prova do Líder no BBB 24

Pitelvenceu a Prova do Líder e ganhou um carro na noite da última quinta-feira, 28, no Big Brother Brasil 24. Mas teve um detalhe que acabou chamando atenção: a reação de Fernanda, aliada e melhor amiga da alagoana no programa.

Logo após o resultado, a web não deixou de comentar a suposta reação fria da confeiteira, alegando que ela não ficou feliz pela conquista da amiga.

"Ela não ficou feliz pela amiga, foi ruim de assistir, quando essas coisas acontecem, eu já passo a não torcer para pessoa, não passo pano para o que não acho certo", comentou uma internauta.

Já outros chegaram a dizer que a reação de Fernanda teria sido por Pitel ter chamado Lucas Henrique para formar o VIP com as duas.

"Ela odeia o Buda, mas ela tá meio triste também porque hoje é aniversário da filha dela", defende uma fã. "Foi inveja da amiga ter ganho mesmo. Fora que ela queria jogar Pitel no paredão pra ver se a Pitel iria eliminar alguma fada. Esse era o objetivo dela", discordou outra.