BBB 24: Pitel vence a Prova do Líder e garante um carro

Pitel levou a melhor na prova de Verdadeiro ou Falso e ganhou um carro

Pitel venceu a Prova do Líder, ganhou um carro e conquistou a liderança no Big Brother Brasil 24, disputada na noite desta quinta-feira, 28.

Ainda hoje, a assistente social terá que colocar dois brothers Na Mira do Líder.

Como foi a prova

A primeira Prova do Líder do 'Modo Turbo' do reality foi de Verdadeiro ou Falso. A cada rodada uma imagem aparecia no telão e na sequência vinha uma afirmativa sobre o que eles acabaram de ver. Os brothers deveriam dizer se a frase é verdadeira ou falsa.

Os três primeiros jogadores que fizessem 7 pontos, avançariam para a fase final.

Beatriz foi a primeira a se classificar. Giovanna, Matteus e Pitel empataram com 7 pontos e foram para a rodada de desempate. Após duas rodadas, Alegrete e Pitel se classificaram para a final.

Na fase final, vencia quem marcasse 3 pontos primeiro.