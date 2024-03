Inscrições para o BBB 25 abrem em breve e vem cheia de novidades

Com o BBB 24 chegando na reta final, a abertura das inscrições para a próxima edição do reality show está cada vez mais perto! Confira as novidades

O BBB 24 está na reta final e a próxima edição promete vir cheia de novidades! Daqui a pouco, as inscrições para o BBB 25 serão abertas e de uma forma diferente: elas serão em dupla. Segundo informações divulgadas pelo GShow, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço - uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Nos próximos dias, Tadeu Schmidt irá anunciar o início das inscrições durante o programa. Até lá, os interessados em participar do reality show já podem escolher quem será a pessoa com quem desejam se candidatar.

Ainda de acordo com o site, será apenas um cadastro com o CPFs da dupla. Por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos, mas é fundamental que o candidato fique atento à cidade escolhida para a seletiva regional, pois nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Também é importante salientar que quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazer a incrição novamente com outra pessoa. Mais detalhes da dinâmica serão divulgados em breve.

Boninho quebra o silêncio sobre decisão de não expulsar Bin e Davi

Boninho quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a decisão da Globo de manter MC Bin Laden e Davi no Big Brother Brasil 24.

Os brothers se envolveram em uma briga que quase acabou em agressão e boa parte da web pediu que os dois fossem expulsos. Mas no programa ao vivo da última terça-feira, 26, Tadeu Schmidt deu apenas uma bronca no funkeiro e no baiano.

O diretor do programa, que costuma comentar diversos assuntos nas redes sociais, estava em silêncio desde o ocorrido, mas se manifestou sobre a decisão.

Em resposta à Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, Boninho deu a entender que em nenhum momento foi discutido a eliminação do funkeiro e do baiano.

“Uma coisa estava clara: a chamada não mudou o dia todo! Porque não teve nenhum clima”, explicou à jornalista.