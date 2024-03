BBB 24: Confira como será a formação do primeiro paredão do 'Modo Turbo'

Tadeu Schmidt anuncia como será o primeiro paredão da fase final do BBB 24

Hoje inicia o Modo Turbo no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta quinta-feira, 28, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica das próximas semanas no programa, que chega ao fim no dia 16 de abril.

A prova do Líder irá coroar um novo Líder em breve. Ainda hoje, o vencedor da prova colocará dois participantes Na Mira do Líder.

Na sexta-feira, 29, acontecerá a Prova do Anjo, que segue sendo autoimune, mas não imuniza ninguém. No programa ao vivo de amanhã, será formado um paredão triplo.

O Líder indica uma das pessoas que estão com a pulseira do alvo. A casa vota e o mais votado está no paredão.

O segundo mais votado pela casa, que não está no paredão, empareda um participante.

No domingo, 31, um participante será eliminado e uma nova prova do Líder será realizada.