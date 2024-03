BBB 24: Fernanda desabafa sobre o jogo: 'Não acho justo’

Durante a madrugada desta sexta-feira, 29, Fernanda e Lucas Henrique falam sobre o jogo em papo na área externa da casa

Perto da reta final do reality, Fernanda e Lucas Henrique conversam sobre o jogo na madrugada desta sexta-feira, 29, a confeiteira comenta que têm alguns pontos definidos em sua cabeça sobre o jogo, como, por exemplo, não achar justo "alguém ter uma posição confortável nessa casa".

"Não acho justo nem um pouco alguém dormir em paz, acordar em paz e levantar aqui todo dia sabendo que já é Top 3 ou Top 4. Eu acho que essas pessoas deveriam sentir um risco e o medo de poder sair, mas parece que não sentem, parece que nem passa por eles que é possível isso acontecer, então isso me desconforta".

A sister conta que, por isso, se tiver oportunidade de novo de ser Líder, sempre vai pensar nesse lado: "Eu quero acabar com o seu conforto. Não vai ser por mim que você vai dormir em paz. Pode ter certeza disso". Buda concorda com a aliada e ri.

Em seguida, a confeiteira fala sobre o outro ponto, que pra ela é o básico. "Você é mais inteligente que eu? Eu sei que em algumas coisas eu sou meio broca? Então eu vou tirar você, porque vai ter provas que você vai me ganhar facilmente. Você é mais forte que eu? Você é mais rápido que eu? (...) Então minha outra opção também é por força".

Pitel revela qual será sua indicação ao Paredão

No Quarto Gnomo do BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29, os brothers conversam sobre quais são seus alvos na formação de Paredão. Então, Pitel, a líder da semana, revela que sua indicação é Matteus, caso o brother não ganhe a Prova do Anjo.

"Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia", diz Lucas Henrique. "Mas a minha primeira indicação é o Matteus", afirma Pitel.

Em seguida, Buda conversa com Giovanna sobre a sister mandar alguém, caso ela compre o Poder Curinga. No entanto, de acordo com a dinâmica da semana, não haverá o Poder no BBB 24. Nesse caso, os brothers conversam sobre a opção de ser Beatriz, caso Giovanna indicasse Alane. Porém, se a paraense estiver livre se tornará a primeira opção do Grupo Gnomo.