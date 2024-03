BBB 24: Pitel abre o jogo e revela qual será sua indicação ao Paredão

Após vencer a Prova do Líder, Pitel distribuiu a pulseira de alvo para dois brothers; sister revela sua primeira opção de voto para aliado

No Quarto Gnomo do BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29, os brothers conversam sobre quais são seus alvos na formação de Paredão. Então, Pitel, a líder da semana, revela que sua indicação é Matteus, caso o brother não ganhe a Prova do Anjo.

"Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia", diz Lucas Henrique. "Mas a minha primeira indicação é o Matteus", afirma Pitel.

Em seguida, Buda conversa com Giovanna sobre a sister mandar alguém, caso ela compre o Poder Curinga. No entanto, de acordo com a dinâmica da semana, não haverá o Poder no BBB 24. Nesse caso, os brothers conversam sobre a opção de ser Beatriz, caso Giovanna indicasse Alane. Porém, se a paraense estiver livre se tornará a primeira opção do Grupo Gnomo.

Confira os escolhidos pela Líder Pitel:



🤝 Vip: Fernanda e Lucas Henrique

🎯 Mira: Beatriz e Matteus #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/3VpjP35b5k — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 29, 2024

Confira como será a formação do primeiro paredão do 'Modo Turbo'

Na quinta-feira, 28, se iniciou o Modo Turbo no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta quinta-feira, 28, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica das próximas semanas no programa, que chega ao fim no dia 16 de abril.

A prova do Líder irá coroar um novo Líder em breve. Ainda hoje, o vencedor da prova colocará dois participantes Na Mira do Líder. Na sexta-feira, 29, acontecerá a Prova do Anjo, que segue sendo autoimune, mas não imuniza ninguém. No programa ao vivo de amanhã, será formado um paredão triplo.

O Líder indica uma das pessoas que estão com a pulseira do alvo. A casa vota e o mais votado está no paredão. O segundo mais votado pela casa, que não está no paredão, empareda um participante. No domingo, 31, um participante será eliminado e uma nova prova do Líder será realizada.