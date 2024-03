BBB 24: Pitel coloca dois participantes Na Mira do Líder; saiba quem!

Na Mira do Líder

Após vencer a Prova do Líder, Pitel distribuiu a pulseira de alvo para dois brothers

Após vencer a Prova do Líder na noite desta quinta-feira, 28, Pitel já precisou dizer quem são seus principais alvos para a formação do paredão no Big Brother Brasil 24.

A assistente social distribuiu as pulseiras para Matteus e Beatriz e colocou os participantes Na Mira do Líder.

Pitel também colocou Fernanda e Lucas Henrique em seu VIP.

Amanhã, na sexta-feira, 29, a alagoana já precisará anunciar o seu veredito e colocar um dos dois brothers no paredão.

Em seguida, a casa vota e o mais votado está no paredão. O segundo mais votado pela casa, que não está no paredão, empareda um participante e assim será formado o paredão triplo.