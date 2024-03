BBB 24: Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no paredão

Confira como foi a formação do décimo quarto paredão do BBB 24 que será disputado entre Beatriz, Fernanda e Giovanna

Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no décimo quarto paredão do Big Brother Brasil 24, formado na noite desta sexta-feira, 29.

Bia foi indicada pela Líder Pitel, que distribuiu a pulseira de alvo para a vendedora e Matteus, mas como o gaúcho venceu a Prova do Anjo que era autoimune, ele automaticamente se livrou da indicação e deixou a alagoana sem opção.

Fernanda foi a mais votada pela casa com 5 votos.

Alane foi a segunda mais votada pela casa, com 4 votos. A bailarina não foi para o paredão, mas tinha o direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolheu Giovanna.

Uma das sisters será eliminada no próximo domingo, 31. No mesmo dia, terá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de paredão.