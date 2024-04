Após vencer o BBB 24, Davi visita comunidade onde morava em Salvador

Durante as gravações do seu documentário para o Globoplay, Davi visitou a comunidade em Salvador onde nasceu e foi criado

Nesta terça-feira, 23, o campeão do BBB24, Davi Brito fez uma visita à Fazenda Grande, comunidade em Cajazeiras, na periferia de Salvador, Bahia, onde ele nasceu e foi criado.

O baiano percorreu as ruas da comunidade, reencontrou amigos e foi calorosamente recebido pelos fãs que estavam no local. A visita faz parte das gravações para o documentário que está sendo produzido para o Globoplay sobre sua vida, o qual irá narrar a jornada de Davi desde sua infância até a participação no Big Brother Brasil 24.

Confira:

Em meio a polêmicas, pai de Davi declara apoio ao filho

O nome de Davi tem sido centro de diversas polêmicas desde o fim do BBB 24. Em meio aos rumores sobre seu relacionamento com Mani Reggo, Demerval de Brito, pai do campeão da edição, declarou apoio ao filho e demonstrou orgulho de sua trajetória no reality em entrevista ao portal Junior Santos divulgada na última segunda-feira, 22.

Durante a festa realizada em comemoração à vitoria do brother, Demerval compartilhou como está se sentindo com o resultado da Final do programa. "Realizado em ver meu filho voltando com a vitória, campeão do BBB 2024", iniciou.

Na sequência, o baiano afirmou que o filho conseguiu representar sua cidade natal no realiy show. "Representou bem Cajazeiras, mostrou que é um guerreiro destemido, que é um homem valente, nunca desistiu da luta nesse BBB, no qual ele me disse 'meu pai, eu vou pro BBB e vou ganhar', e foi lá e cumpriu com a palavra dele", compartilhou.

"Me sinto muito alegre, a palavra é 'gratidão' a toda 'Cajacity', a todo Brasil, a toda Bahia, Nordeste, Angola, Estados Unidos, Portugal. A todos os artistas, às autoridades, ao governador, ao prefeito... eu só tenho que agradecer a todos vocês por essa grande festa", finalizou o pai de Davi.