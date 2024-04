Sem crise! Globo continua gravação de documentário de Davi para o Globoplay

Conforme apuração da CARAS Brasil, a TV Globo já está com a data marcada para a estreia do documentário de Davi, campeão do BBB 24

Parece que a TV Globo não tem se importado tanto com as críticas que Davi Brito (21), campeão do BBB 24, tem sofrido nas redes sociais. Em meio à confusão que o baiano enfrenta em sua intimidade, as gravações do documentário do Globoplay segue firme e a todo vapor. Conforme apuração da CARAS Brasil, a emissora já está com a data marcada para a estreia da produção.

Na manhã desta terça-feira, 23, Davi foi visto caminhando pelas ruas de Cajazeira, bairro de Salvador o qual ele cresceu. Esbanjando simpatia, o motorista de aplicativo cumprimentou todos os moradores da região, tirou fotos e distribuiu sorrisos por onde passava.

Apesar da Globo ainda não ter divulgado oficialmente a data de estreia do documentário, a CARAS Brasil descobriu que a platinada pretende lançar a produção no dia 8 de maio. Com as gravações finalizadas na Bahia, agora o ex-bbb segue para São Paulo para cumprir sua agenda como campeão.

Nos últimos dias, internautas passaram a especular sobre o futuro do documentário de Davi por conta da reprovação que o baiano atraiu após ganhar o BBB 24. Foi apontado que, assim como Arthur Aguiar, a produção poderia ser cancelada a qualquer momento, por conta das críticas.

Desde que saiu da casa do BBB 24, o baiano tem gerado comentários diversos nas redes sociais, principalmente por conta do fim de seu relacionamento com Mani Reggo, que todos conheciam como sua esposa. Muitas pessoas acreditavam que os dois iriam aproveitar juntos a fama conquistada através do reality, mas tudo foi por água abaixo.

No último final de semana, depois de circular boatos sobre o casal, Mani compartilhou uma mensagem confirmando o término e garantiu que ficou chateada com Davi por conta da forma que foi tratada após a saída dele do programa. Segundo a vendedora de lanches, ela se sentiu como um produto.

"O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu Mani.