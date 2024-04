Gloria Perez sai em defesa de Davi, campeão do BBB 24: 'Prova de resistência'

Em meio a polêmicas envolvendo a vida pessoal de Davi, a autora de novelas Gloria Perez desejou forças ao campeão do BBB 24

A autora de novelas Gloria Perez usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para compartilhar uma mensagem de apoio direcionada a Davi, campeão do BBB 24. A vida pessoal do jovem, de apenas 21 anos, tem sido um dos principais assuntos desde a grande final do reality show da TV Globo.

Nos últimos dias, a crise no relacionamento de Davi com Mani Reggo veio à tona. Os dois possuíam um relacionamento antes do baiano entrar na casa mais vigiada do país mas acabaram colocando um ponto final no romance poucos dias após o fim do programa.

Gloria Perez, que declarou sua torcida para Davi durante a exibição da competição, publicou em seu perfil oficial no Instagram uma imagem do ex-BBB celebrando a vitória no reality show e desejou forças durante o atual momento conturbado de sua vida. "Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino", iniciou a novelista.

"Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: 'É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar'. E ele apontou você", completou a autora, mencionando um trecho da música 'Tá Escrito', do Grupo Revelação.

A mensagem de apoio veio logo depois de Davi anunciar seu retorno às redes sociais. Mais cedo, enquanto embarcava para o Rio de Janeiro, o ex-participante do BBB 24 explicou que passou um tempo afastado da internet para 'poder respirar'.

Vale lembrar que, durante a madrugada desta quarta-feira, 24, um trecho da entrevista de Davi no programa 'Altas Horas', que será exibido na íntegra no sábado, 27, viralizou na web. No vídeo em questão, é possível ouvir que o baiano confirma o fim de seu relacionamento amoroso com Mani Reggo.

Documentário de Davi no Globoplay

A produção do documentário de Davi Brito (21), campeão do BBB 24, segue a todo vapor e já conta com bastante material pronto para o dia do lançamento. Conforme apuração da CARAS Brasil, tudo indica que o projeto deve ser divulgado oficialmente no Globoplay a partir do dia 8 de maio.

Além disso, o documentário também contará com depoimento de personalidades famosas como Leo Santana (36), Xanddy Harmonia (44) e Carla Perez (46), que gravaram cenas em total sigilo falando sobre a força e movimento que Davi provocou fora do reality show, principalmente na Bahia.

Nesta terça-feira, 23, a Contigo! divulgou com exclusividade que o projeto terá uma parte roteirizada onde os atores baianos Jean Pedro e Mariana Freire irão interpretar o romance do motorista de aplicativo com Mani Reggo, com quem ele revelou ter vivido diversos momentos importantes fora do BBB 24. Confira mais detalhes!