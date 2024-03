Ana Maria Braga questiona reação de Yasmin ao ser eliminada: 'Contrário'

Ao ver reação de Yasmin em eliminação, Ana Maria Braga questiona postura curiosa da modelo; apresentadora se mostrou intrigada com a loira

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu nesta quarta-feira, 13, a eliminada da semana do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet. Logo no início da conversa, a loira começou questionando a reação que a famosa teve ao saber que foi escolhida pelo público para deixar o programa.

Ao ouvir de Tadeu Schmidt que deveria sair casa, a herdeira de Luiza Brunet se mostrou bastante aliviada e contente com o resultado, o que não é muito comum pela maioria dos participantes que desejam levar o prêmio milionário para casa.

A comandante do Mais Você então se mostrou curiosa diante da postura da Camarote e não deixou de questionar. "Você se diz aliviada, me explica um pouco, porque eu acho que deveria ser ao contrário, não seria não?", disse a apresentadora perplexa.

Yasmin então explicou seu lado: "Deveria ser ao contrário, mas parcialmente foi, a verdade é que aconteceram algumas coisas que eu percebi que eu tava meio que me perdendo de mim, não tava mais conseguindo seguir minha intuição, não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, tava muito triste, tava mexendo muito com a minha cabeça, lá dentro é como se fosse um universo paralelo, uma coisa que eu nunca imaginei que seria, muito diferente você assistir o BBB de fora e viver o BBB lá de dentro".

“Foi um alívio de poder respirar novamente, voltar pra mim, encontrar com as pessoas que me conhecem melhor do que ninguém e realmente voltar para o meu eixo", acrescentou sobre sua reação ao saber que deixaria a casa.

