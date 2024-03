BBB 24: Após saída de Yasmin, Boninho revela 'presentinho': 'Poder falso'

Após últimos acontecimentos no BBB 24, Boninho revela que pretende agitar ainda mais o jogo com a invasão e entrega do "poder falso"

O diretor do BBB 24Boninho avisou que fará uma brincadeira com os brothers após a saída de Yasmin no último paredão. Nesta quarta-feira, 13, o Big Boss compartilhou um vídeo em sua rede social e divertiu ao contar o que pretende fazer.

O esposo de Ana Furtado então comentou qual é seu plano para deixar os participantes mais atrapalhados e confusos no jogo. O diretor aproveitará a invasão de Marcos Veras na casa para deixar um "presentinho" para eles.

"Então, a invasão com o @omarcosveras é com o genial @weldermm e eles me pediram para deixar uma trolagem… “O PODER DO FALSO” lógico que eu topei! E vem completo, com colar e tudo! Bora brincar", riu ao falar sobre a "lembrança" especial que deixará na casa e não servirá para nada.

Nesta terça-feira,12, aconteceu o paredão que eliminou a Camarote Yasmin Brunet com mais de 80% dos votos do público. Antes da eliminação, Tadeu Schmidt surpreendeu os brothers com uma entrada mais séria para reprovar a atitude de Leidy Elin com Davi, de jogar as malas dele na piscina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais o que aconteceu.

A atitude de Tadeu foi comparado com a de Pedro Bial, que precisou mandar um recado para Tina, participante do BBB 2, após ela jogar as roupas de um participante na piscina.