BBB 24: Após virar meme, Yasmin aprende a usar sanduicheira: 'Que burra'

Eliminada, Yasmin aprende a usar sanduicheira após passar vergonha na casa do BBB 24; Camarote não sabia usar o utensílio corretamente

Eliminada com mais de 80% dos votos no último paredão do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet participou do programa de Ana Clara no Multishow, o A Eliminação. Durante sua passagem pela atração, ela foi presenteada por conta de uma gafe que cometeu na casa.

Após virar meme ao utilizar uma sanduicheira simples de forma errada na casa, a herdeira de Luiza Brunet foi ensinada a usar o utensílio de forma correta. No reality show, quando foi fazer um lanche, a loira abriu o tostex para virar o pão, não sabendo que deveria mantê-lo fechado.

Ao ver como deveria ser feito o sanduíche, Yasmin Brunet reagiu perplexa ao perceber a real função do objeto: "Ah, não. Era só virar? Que burra. P*ta que pariu. Que imbecil que eu fui. Que vergonha".

Ainda durante sua participação no programa de Ana Clara, a ex-Camarote não disfarçou ao ver a festa da lider Beatriz. A eliminada então soltou uma reação de alívio ao não precisar participar de mais um evento do programa.

É bom lembrar que ao saber que foi a escolhida pelo público para deixar o programa, a herdeira de Luiza Brunet também demonstrou alívio. No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga se mostrou intrigada com a reação da famosa e a questionou sobre a atitude não muito comum.

Tadeu Schmidt não perdoa e debocha de energia de Yasmin em vídeo

O apresentador Tadeu Schmidt mostrou seu lado brincalhão ao fazer um vídeo debochando da fala de Yasmin Brunet no BBB 24. O comunicador contou com a ajuda da esposa, Ana Cristina Schmidt, e outros amigos para fazer a encenação.

O comandante do reality show então fez piada sobre a sister ter alinhado os chakras com cristais, mas ter acabado em várias brigas no programa. "Até agora não sei se era pra girar no sentido horário ou anti-horário… Explica aí, Yasmin… Sucesso, @yasminbrunet !", escreveu ele. Veja o vídeo do apresentador aqui.