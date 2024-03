BBB 24: Yasmin não disfarça e solta reação ao ver festa de Bia: 'Ainda bem'

Ao ver momento da festa da líder Bia no BBB 24, Yasmin não se segura e deixar escapar comentário sobre estar aliviada de não estar na casa

Eliminada com mais de 80% dos votos no último paredão do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet participou do programa de Ana Clara, A Eliminação, nesta quarta-feira, 13, e deixou escapar um desabafo sobre a festa da líder Beatriz.

O comentário de alívio, de não estar mais confinada com os participantes, acabou sendo solto pela loira ao ver um momento do evento no reality show. Ao acompanhar com a apresentadora os brothers se divertindo, Yasmin soltou as palavras.

"Nossa, ainda bem que eu não tô aí", disparou a influenciadora digital que usou um look de mais de R$ 70 mil na noite que foi eliminada do BBB 24.

É bom lembrar que ao saber que foi a escolhida pelo público para deixar o programa, a herdeira de Luiza Brunet também demonstrou alívio. No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga se mostrou intrigada com a reação da famosa e a questionou sobre a atitude não muito comum.

Ainda durante a participação no programa matinal, Yasmin revelou seu estado civil e seus planos após a experiência de confinamento.

yasmin vendo a festa da bia e metendo um “nossa ainda bem que não tô aí” pic.twitter.com/nYk8vIoxwn — luscas (@luscas) March 14, 2024

Tadeu Schmidt não perdoa e debocha de energia de Yasmin em vídeo

O apresentador Tadeu Schmidt mostrou seu lado brincalhão ao fazer um vídeo debochando da fala de Yasmin Brunet no BBB 24. O comunicador contou com a ajuda da esposa, Ana Cristina Schmidt, e outros amigos para fazer a encenação.

O comandante do reality show então fez piada sobre a sister ter alinhado os chakras com cristais, mas ter acabado em várias brigas no programa. "Até agora não sei se era pra girar no sentido horário ou anti-horário… Explica aí, Yasmin… Sucesso, @yasminbrunet !", escreveu ele. Veja o vídeo do apresentador aqui.