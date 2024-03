No Mais Você, Yasmin abre o jogo sobre seu estado civil: 'Não preciso'

Após ter sido eliminada do BBB 24, Yasmin abre o jogo sobre sua vida íntima; modelo revelou se tem ou não um namorado fora da casa

A modelo Yasmin Brunet participou do café da manhã do eliminado no Mais Você nesta quarta-feira, 13, e teve que responder a várias perguntas de Ana Maria Braga. Um dos questionamentos da comunicadora foi sobre a famosa ter namorado.

A comandante da atração matinal então perguntou se ela está comprometida e irá encontrar seu eleito. A herdeira de Luiza Brunet então negou e esclareceu que não tem ninguém no momento. "Não tenho namorado, Ana", respondeu ela.

A Camarote continuou falando sobre ser solteira: "Às vezes eu sinto (falta de ter namorado), mas eu me amo solteira. Aprendi a me entender mais, a me dar mais carinho. Ah, eu não preciso de homem", disparou. "Só quando um homem muito especial aparecer na minha frente", revelou Yasmin sobre ter um relacionamento.

A famosa então contou o que deseja fazer após ser eliminada. "Dormir bastante, tomar muito banho pelada, trocar roupa sem me preocupar de 'pagar peitinho', ouvir música, falar com minhas amigas. Ver meus erros, minhas falas e meus acertos e me entender melhor realmente. Nunca ame expus tanto assim, nunca fui tão verdadeira e aberta", ressaltou.

Ana Maria perguntou se ela continuará com a carreira de modelo: "Ainda segue firme e forte! Agora tenho umas reuniões com a minha empresa de beleza, vamos retomar. E muitas coisas boas e maravilhosas vão vir por aí".

Durante o bate-papo com a apresentadora, a ex-BBB ainda explicou sua reação inusitada ao saber que sairia do reality show.

Vale lembrar que a atriz já foi casada com o surfista Gabriel Medina por um ano. A separação aconteceu em janeiro de 2022. Nos últimos meses, ela apareceu com o cantor MC Daniel em clima de romance e até em eventos da família do funkeiro.

Tudo isso? Em eliminação, Yasmin usa look de R$ 70 mil

A modelo Yasmin Brunet caprichou no look para protagonizar a noite de paredão do BBB 24 nesta terça-feira, 12. Eliminada com mais de 80% dos votos do público, a famosa mostrou que não economiza quando o assunto é montar suas produções.

Usando mais de 70 mil reais em peças, a loira surgiu deslumbrante ao lado de Tadeu Schmidt e nos registros com o apresentador é possível ver as peças luxuosas que a herdeira de Luiza Brunet vestiu para o momento. Veja detalhes do look aqui.