Tudo isso? Em eliminação, Yasmin usa look de R$ 70 mil

Em sua eliminação no BBB 24, Yasmin usa look milionário e choca com valores de peças de luxo; veja todos os detalhes da composição

A modelo Yasmin Brunet caprichou no look para protagonizar a noite de paredão do BBB 24 nesta terça-feira, 12. Eliminada com mais de 80% dos votos do público, a famosa mostrou que não economiza quando o assunto é montar suas produções.

Usando mais de 70 mil reais em peças, a loira surgiu deslumbrante ao lado de Tadeu Schmidt e nos registros com o apresentador é possível ver as peças luxuosas que a herdeira de Luiza Brunet vestiu para o momento.

O vestido branco com transparência, detalhe muito usado pela loira, está avaliado em torno de mais de R$ 12 mil. Já as sandálias pratas, nada convencionais, custam mais de R$ 8 mil. E os altos valores auementaram ainda mais nos acessórios da musa. Yasmin Brunet então usou pulseiras de quase R$ 50 mil.

Ao saber que era a eliminada da vez, a modelo teve uma reação bastante inesperada. Inclusive, Ana Maria Braga questionou o comportamento da Camarote. Afinal, a maioria dos participantes desejam continuar no jogo para conquistar o prêmio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Após saída de Yasmin, Leidy se desespera, chora e fala de sair

A saída de Yasmin do BBB 24 com mais de 80 % dos votos do público abalou Leidy Elin. Nesta terça-feira, 12, ao ver sua amiga saindo da casa, a trancista entrou em desespero principalmente após o discurso de Tadeu Schmidt reprovando sua ação, de jogar as malas de Davi na piscina.

Aos prantos, a sister foi consolada pelos brothers enquanto desabafava sobre sua situação. Leidy se mostrou abalada após a chamada de atenção e cogitou até sair do reality show. Afinal, ela percebeu que sua atitude pode ter sido reprovada pelo público a ponta de ter sido cancelada.

"Nunca vou fazer nada para me prejudicar. Eu quero ir embora", falou a trancista. "Não quer. Você está falando da boca para fora", disse Raquele. "Eu estou cansada disso aqui", desabafou a trancista. "Respira, faz parte", comentou Giovanna. "É bom seguir. Pede desculpa e segue", disse Lucas Henrique. Veja o momento aqui.