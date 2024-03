BBB 24: Após saída de Yasmin, Leidy se desespera, chora e fala de sair

Vai desistir? Leidy se desespera ao ver eliminação de Yasmin; sister pensa em desistir após esporro de Tadeu Schmidt no programa ao vivo

A saída de Yasmin do BBB 24 com mais de 80 % dos votos do público abalou Leidy Elin. Nesta terça-feira, 12, ao ver sua amiga saindo da casa, a trancista entrou em desespero principalmente após o discurso de Tadeu Schmidt reprovando sua ação, de jogar as malas de Davi na piscina.

Aos prantos, a sister foi consolada pelos brothers enquanto desabafava sobre sua situação. Leidy se mostrou abalada após a chamada de atenção e cogitou até sair do reality show. Afinal, ela percebeu que sua atitude pode ter sido reprovada pelo público a ponta de ter sido cancelada.

"Nunca vou fazer nada para me prejudicar. Eu quero ir embora", falou a trancista. "Não quer. Você está falando da boca para fora", disse Raquele. "Eu estou cansada disso aqui", desabafou a trancista. "Respira, faz parte", comentou Giovanna. "É bom seguir. Pede desculpa e segue", disse Lucas Henrique.

Ainda depois do fim do programa ao vivo, Leidy Elin revelou no Quarto Gnomo que já havia sido avisada sobre ter jogado as coisas de Davi na piscina. A sister contou que a produção pediu para ela ter limites.

É bom lembrar que nesta segunda-feira, 11, após o Sincerão, Leidy Elin causou tumulto dentro e fora da casa ao jogar as malas de Davi na piscina. A ação deixou o baiano com muita raiva e pretendendo várias vinganças pesadas contra ela.

Na web, os internautas resgataram um vídeo de Pedro Bial reprovando uma participante do BBB 2 por uma ação parecida. Sonia Abrão também questionou se a sister não tomaria uma punição pelo teor da ação provocativa. Enquanto isso Davi bateu 7 milhões na rede social e a sister teve sua conta derrubada na rede social por muitas denúncias dos fãs do motorista de aplicativo.

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais como foi aqui.