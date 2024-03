BBB 24: Davi pega pesado em opções de vingança contra Leidy

Após ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin, Davi pega pesado ao listar possíveis formas de dar o troco contra a trancista

Após ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin, no BBB 24, nesta segunda-feira, 11, Davi está com sede de vingança. Depois do acontecimento marcante, o motorista de aplicativo se mostrou disposto a dar o troco na sister.

Em conversa com seus aliados, o baiano comentou que devolverá o que ela fez, mas de maneira mais forte. "Eu tenho várias formas de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela. Estou falando sério. Eu só penso, eu só pego pesado. Estou falando sério com vocês", declarou Davi enquanto os demais brothers deram risada.

"Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi, e derramar tudo na cama dela, praA quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela", falou o brother. "Xixi na cabeça é forte", avisou Alane.

Davi seguiu imaginando possibilidades e declarou que pode esperar Leidy Elin dormir para jogar água nela. "Jogar coisa na pessoa eu acho forte, na cama ok", opinou Alane. "Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, assim, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela", repensou Davi.

"Você vai fazer o que você critica", respondeu a dançarina. Os brothers, então, seguem aconselhando Davi. "Fazer uma coisa muito pesada não existe, fica feio. Você não é disso. Eu sei que você é um cara que gosta de se defender e de ir a ferro. Mas, se defender a ferro é uma coisa, isso aí é falta de respeito. Isso aí que ela fez é uma sacanagem, falta de respeito", declarou Matteus. "Você não é igual a ela", falou Alane. Para Matteus, o brother pode se vingar de Leidy Elin, só não precisa pegar muito pesado.

Após a dicussão com Leidy Elin despertada no Sincerão, Davi teve suas malas jogadas na piscina e muita gente questionou sobre uma possível punição contra a sister. O brother não gostou nem um pouco e foi até o confessionário questionar a produção.

Vingança? Davi acorda e enche balde na piscina

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24,Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança.

Depois de ver suas malas sendo jogadas pela trancista na piscina sem sua permissão, o motorista de aplicativo despertou com vontade de fazer algo. Ele foi até a área externa e pegou um balde, enchendo-o com água da piscina. Veja mais o momento aqui.