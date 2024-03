BBB 24: Sonia Abrão pede punição para Leidy: 'Pergunta que não quer calar'

Após Leidy Elin jogar malas de Davi na piscina durante discussão, Sonia Abrão pede que alguma atitude seja tomada contra a sister

A apresentadora Sonia Abrão, como muitos internautas, está indignada com a atitude de Leidy Elin após o fim do ao vivo do BBB 24 nesta segunda-feira, 11. A trancista jogou as malas de Davi na piscina e atitude gerou comoção.

Incomodada com postura da sister, a jornalista compartilhou o vídeo do momento em sua rede social e questionou se nada será feito diante do desrespeito da participante com o motorista de aplicativo. Vale lembrar que, após Wanessa Camargo ser expulsa, Leidy perguntou no confessionário se poderia jogar coisas de Davi na piscina.

"Humilhação sem punição? Pergunta que não quer calar!", postou a comandante do A Tarde É Sua. Nos comentários, os internautas opinaram. "Fico só imaginando se fosse o contrário", escreveram. "Todos denunciando a conta dessa Leidy", sugeriram outros para derrubar a rede social da sister.

Durante o intervalo do Sincerão, Leidy Elin e Davi protagonizaram uma discussão. O desentendimento continuou após o fim do ao vivo e foi quando a sister foi até o Quarto Magia para pegar as coisas dele e jogar na piscina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane.

"Nunca fez nada... Se mete não", falou o brother. Com os ânimos exaltados, a trancista afirmou: "Você tem essa mania, você é incoerente". "A Yasmin nunca faz nada nessa casa", pontuou a bailarina. Veja toda a discussão aqui.