BBB 24: Vingança? Davi acorda e enche balde na piscina: 'Vai tomar'

Após ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin, Davi acorda indignado e deixa dúvidas sobre possível vingança contra a sister

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24,Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança.

Depois de ver suas malas sendo jogadas pela trancista na piscina sem sua permissão, o motorista de aplicativo despertou com vontade de fazer algo. Ele foi até a área externa e pegou um balde, enchendo-o com água da piscina.

Ao fazer a ação, Davi levantou suspeitas de que jogaria o conteúdo em Leidy. "Ela vai tomar o dela", desabafou. Logo em seguida, ele jogou a água de volta e não acabou fazendo nada.

Vale lembrar que a participante, antes de ter feito a ação, já havia questionado no confessionário para a produção se poderia jogar as coisas dele na piscina ou se acabaria expulsa. A trancista então teve a resposta de que poderia fazer isso sem punição.

Contudo, muitos internautas e até a apresentadora Sonia Abrão pedem que alguma atitude seja tomada pelo programa.

Davi acordou, encheu um balde de água e depois se sentou: "Ela vai tomar o dela" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/DAivRN8pD2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane.

"Nunca fez nada... Se mete não", falou o brother. Com os ânimos exaltados, a trancista afirmou: "Você tem essa mania, você é incoerente". "A Yasmin nunca faz nada nessa casa", pontuou a bailarina. Veja toda a discussão aqui.