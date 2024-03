BBB 24: Davi vai ao confessionário e promete fazer ‘pior’ após treta com Leidy

Vai ser expulsa? Davi denuncia conduta de Leidy Elin como violação das regras e planeja pedir providências no confessionário do BBB 24

Após brigar com Leidy Elin na madrugada desta terça-feira, 12, Davi bateu na porta do confessionário no Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo tentou inúmeras vezes conversar com a produção do programa, e depois que não conseguiu, revelou que pretende denunciar uma atitude da trancista e fazer ‘pior’ caso ela não seja expulsa!

Para quem não acompanhou a confusão ao vivo, a trancista e o motorista discutiram durante e depois do Sincerão, apesar dos brothers nem participarem da dinâmica. Após o fim do programa, ela pegou as malas dele sem permissão, colocou suas roupas dentro de uma bolsa e levou tudo para a área externa da casa, quando despejou na piscina.

Revoltado, Davi prometeu tomar providências e foi até o confessionário na sala da casa mais vigiada do Brasil. Apesar de apertar o botão diversas vezes para tentar conversar com a produção e denunciar o comportamento da trancista, o motorista foi ignorado e ainda não conseguiu cumprir seu plano de vingança contra Leidy.

Entretanto, antes de tomar qualquer medida, ele conversou com alguns de seus aliados e detalhou suas intenções: "É contra as regras de provocação e é caso de eliminação. Se puder provocar agora eu vou fazer pior!”, disse Davi, que disparou: "Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo 'então me bate'”, ele apontou o motivo da denúncia.

Davi sobre Leidy: "Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo 'então me bate'. Tá beleza! Provocando para eu agredir ela!"



Alane: "Quando tu brigou com o Nizam, tu falou isso' me bate, me bate.' Ela vai falar isso." #BBB24pic.twitter.com/7gKIRYHnkc — PAN (@forumpandlr) March 12, 2024

“Tá beleza! Provocando para eu agredir ela”, o motorista desabafou. Alane apontou que ele também já disse a mesma coisa em uma briga anterior no confinamento, mas o motorista continuou com seu plano. Sozinho na sala, Davi prometeu e deu risada: "Ninguém aqui pode provocar alguém aqui dentro, não. Isso vai dar uma m**”, ele disparou.

Davi acionou o botão do confessionário 3 vezes agora cedo, mas não obteve respostas. Ele voltou pra área externa. pic.twitter.com/uIsCECe7AH — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 12, 2024

Até o momento, o motorista de aplicativo não teve sucesso em suas múltiplas tentativas de contatar a produção do programa. Boninho, diretor da atração global, que costuma se pronunciar sobre possíveis expulsões em suas redes sociais, também permanece em silêncio sobre as declarações do brother até a manhã desta terça-feira, 12.

Davi cai no choro e se desespera ao ver roupas na piscina:

Após uma madrugada extremamente agitada nesta terça-feira, 12, Davi desabafou com alguns colegas sobre sua situação e, sozinho, caiu em prantos no Big Brother Brasil 24. Desesperado, o motorista de aplicativo se deitou no gramado e começou a chorar enquanto todos os outros brothers dormiam. Ele está arrasado após a confusão com Leidy Elin.

Após a confusão, Davi recolheu seus pertences e passou a madrugada desabafando com seus colegas de confinamento, Isabelle e Matteus. Além disso, ele tentou falar com a produção, mas não obteve resposta. Por isso, o brother chegou a refletir sobre sua estadia no programa e entregou novos detalhes sobre sua situação complicada fora da casa mais vigiada do Brasil.