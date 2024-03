BBB 24: Leidy Elin pressente eliminação: "No primeiro que eu for"

Em conversa com Giovanna e Raquele na academia, Leidy Elin confessou que está ansiosa para enfrentar seu primeiro paredão no BBB 24

Nesta terça-feira, 12, na academia do BBB 24, Giovanna, Raquele e Leidy Elin conversaram sobre o jogo e começaram a pensar nos motivos que fizeram com que Deniziane fosse eliminada do reality show. A sister foi a nona eliminada após enfrentar Fernanda e Matteus na berlinda.

O papo seguiu e a nutricionista falou para as colegas de confinamento que vai fazer de tudo para tentar escapar do paredão. Já Leidy confessou que não vê a hora de ir para a berlinda, já que até agora não foi nenhuma vez.

"Às vezes o povo já está doido pra eu cair em um Paredão pra correr comigo", disparou a sister. "Foi o que eu falei com Leidy", respondeu a doceira. "Falei. Estou doida pra bater em um Paredão. Estou de sacanagem não", confessou a trancista, que teve uma briga feia com Davi após o Sincerão desta última segunda-feira.

"Mas eu não quero saber. Quero saber só lá fora, quando eu sair", disse Giovanna, referindo-se ao motivo da eliminação. "Não quero ter essa chance, entendeu? Quando chegar lá na frente, o máximo possível, igual a Viih Tube, entendeu? Não vai até...", disse ela.

Leidy, então, se comparou com Viih Tube, que demorou para ser indicada ao paredão durante o BBB 21. "Eu estou virando uma Viih Tube", disse a sister. "Mas você toma banhou", brincou a nutricionista. Raquele também fala sobre escapar da berlinda. "Aí de repente o pessoal está lá: 'Vem, Raquele'", falou a doceira.

A trancista afirmou para as sisters que deve ser eliminada no primeiro paredão que participar. "Eu tenho certeza que eu vou bater no Paredão, no primeiro que eu for, eu vou de arrasta. Eu tenho certeza. E eu estou muito tranquila", garantiu ela.

Vale lembrar que Leidy Elin bateu um recorde no programa após a formação do 12º paredão do BBB 24. Ela não recebeu nenhum voto até agora, ultrapassando Gabi Martins, do BBB 20, e Bruna Griphao, do BBB 23, que ficaram 10 paredões sem votos.

Giovanna surpreende ao revelar alvo para o 'Na Mira do Líder'

Giovanna e Raquele revelaram para quem dariam as pulseiras de Na Mira do Líder, caso ganhem a liderança no programa da Globo. Com quatro alvos definidos, a nutricionista analisou quem poderia ser sua quinta opção, e apontou para o boneco de MC Bin Laden, com quem já se envolveu no reality show.

Antes de chegar no nome do ponteiro, ela mostrou no painel tático seus outros possíveis indicados: Beatriz, Davi, Matteus, Alane. "[...] Deixou bem claro e foi acordado desde o início que a gente não joga junto, joga sozinho. Numa dessas, eu posso tomar também", justificou a sister sobre dar a pulseira para o funkeiro. Saiba mais!