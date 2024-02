BBB 24: Deniziane é eliminada com mais de 52% dos votos

Deniziane é eliminada do BBB 24 após enfrentar Matteus e Fernanda no paredão da semana

A sister Deniziane foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 24. A fisioterapeuta recebeu 52,02% dos votos, deu adeus ao prêmio milionário e deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 20. A mineira disputou o paredão triplo ao lado de Matteus e Fernanda. A carioca recebeu 47,16% dos votos e Alegrete apenas 0,82%.

No início do programa ao vivo, Tadeu Schmidt afirmou que esse era o paredão com recorde de votos da temporada.

No discurso de eliminação de Deniziane, o apresentador questionou o fato de duas torcidas terem força e citou uma mudança de atitude que para ela era vista como fraqueza, mas que, na verdade, era sua maior força. Até o final do discurso, Fernanda achou que ela seria a eliminada.

Relembre como foi a formação do paredão da semana

A noite de domingo, 18, começou com Tadeu Schmidtanunciando que o Poder Coringa comprado por MC Bin Laden era uma imunidade.

Após isso, a líder Raquele indicou Deniziane direto ao paredão. Em seguida, o anjo autoimuneMichel precisou indicar alguém direto e optou por Lucas Henrique.

Os dois mais votados pela casa estavam no paredão. Fernanda recebeu 10 votos, e Matteus 3.

Lucas Henrique, Fernanda e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta. O professor de educação física levou a melhor e se livrou da berlinda.