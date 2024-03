BBB 24: Giovanna surpreende ao revelar alvo para o 'Na Mira do Líder'

Giovanna surpreendeu Raquele ao revelar para qual brother daria uma das pulseiras 'Na Mira do Líder', caso ganhe a liderança

Na academia do BBB 24, Giovanna e Raquele revelaram para quem dariam as pulseiras de Na Mira do Líder, caso ganhem a liderança no programa da Globo.

Com quatro alvos definidos, a nutricionista analisou quem poderia ser sua quinta opção, e apontou para o boneco de MC Bin Laden, com quem já se envolveu no reality show. Antes de chegar no nome do ponteiro, ela mostrou no painel tático seus outros possíveis indicados: Beatriz, Davi, Matteus, Alane.



Raquele contou sua escolha: "Para mim, seria o Matteus". Giovanna questionou a amiga: "Mas e a minha? O que eu faço com a quinta pulseira?". "Tomou na tarraqueta! Posso guardar, Tadeu [Schmidt]?", brincou a doceira, dizendo que daria a pulseira para o último boneco, que era Bin Laden.

A nutricionista, então, surpreendeu ao revelar que o cantor também seria seu alvo. "Mas eu ponho, tá?", disse ela. "Sério? Daria uma pulseirinha para ele?", perguntou Raquele. "Sabe por quê? Deixou bem claro e foi acordado desde o início que a gente não joga junto, joga sozinho. Numa dessas, eu posso tomar também", justificou a sister.

"Lógico", respondeu a doceira, ressaltando que elas estão mais próximas de Lucas Henrique. "Lucas se aproximou bastante". "É uma pessoa que agora eu sei que tá jogando junto", completou Giovanna.

Giovanna desabafa sobre afastamento de MC Bin Laden

Mais cedo, Giovanna e Raquele tiveram uma conversa sobre MC Bin Laden. Na sala da casa mais vigiada do Brasil, elas analisaram o comportamento do funkeiro, e a capixaba afirmou que "cansou de forçar a barra".

"Ainda me falou, muito tempo atrás: 'A gente pode continuar a amizade, não tem nada a ver, a gente pode continuar conversando'. No começo, é esquisito, mas hoje não tem porque não conversar. Mas, do mesmo jeito, evita. Onde eu estou, [ele] não está. Onde eu chego, sai", relatou Giovanna.