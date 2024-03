BBB 24: Após briga, Davi bate mais de 7 milhões de seguidores

Na rede social, Davi bate mais de 7 milhões de seguidores após ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin; brother é o Pipoca com maior número

Após os últimos acontecimentos no BBB 24, Davi bateu mais uma marca em sua rede social. Agora o motorista de aplicativo tem mais de 7 milhões de seguidores e é um dos apontados como favorito da edição para levar o prêmio.

Sendo o Pipoca com o maior número, o baiano já passou Camarotes como Wanessa Camargo e Rodriguinho. Depois de ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin, Davi então conquistou mais admiradores.

"Somos 7 MILHÕES de seguidores! E no meio de tudo isso, nossa família cresce a cada dia mais. O Davi neste momento não imagina a quantidade de pessoas que conquista diariamente aqui fora. Nossa eterna gratidão a cada um de vocês. Sintam-se abraçados por toda a equipe e pelo nosso Davi. Queremos toda a TROPA DO DAVI junta, rumo à final", escreveu a equipe dele.

Nesta segunda-feira, 11, depois do Sincerão, Leidy Elin e Davi protagonziaram uma discussão que acabou com as coisas dele na piscina. A atitude da sister está sendo bastante questionada na rede social sobre ter uma possível punição. Internautas até resgataram um vídeo de Pedro Bial dando um esporro em uma participante que fez algo parecido.

Vingança? Davi acorda e enche balde na piscina

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24,Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança.

Depois de ver suas malas sendo jogadas pela trancista na piscina sem sua permissão, o motorista de aplicativo despertou com vontade de fazer algo. Ele foi até a área externa e pegou um balde, enchendo-o com água da piscina. Veja mais o momento aqui.