BBB 24: Após esporro ao vivo, Leidy Elin revela recado no confessionário

Após chamada de atenção ao vivo de Tadeu Schmidt, Leidy Elin revela que já havia sido repreendida no confessionário por uma voz

A atitude de jogar as malas na piscina não passou batida pelo apresentador Tadeu Schmidt. Nesta terça-feira, 12, o comandante do BBB 24 deu uma chamada de atenção nos brothers e principalmente na autora da ação, Leidy Elin.

Após o recado público e o fim do programa, a trancista revelou para os brothers que já havia sido repreendida no confessionário mais cedo, quando havia ido ao recinto fazer seu Raio-X. A moça contou que foi surpreendida por uma voz pedindo para ela se controlar.

No Quarto Gnomo, a sister contou o que lhe foi dito pela produção. "’Leidy, você está passando dos limites’. Eu pensei que era o Raio-X e falei ‘desculpa’ e ele ‘não, você jogando as roupas do Davi na piscina’. A pergunta foi exatamente assim: se era expulsão a pessoa te incitar para a briga e vocês responderam que não poderia encostar, por isso que eu fiz. Ele falou ‘segue o jogo, não se exceda", disse.

É bom lembrar que nesta segunda-feira, 11, após o Sincerão, Leidy Elin causou tumulto dentro e fora da casa ao jogar as malas de Davi na piscina. A ação deixou o baiano com muita raiva e pretendendo várias vinganças pesadas contra ela.

Na web, os internautas resgataram um vídeo de Pedro Bial reprovando uma participante do BBB 2 por uma ação parecida. Sonia Abrão também questionou se a sister não tomaria uma punição pelo teor da ação provocativa. Enquanto isso Davi bateu 7 milhões na rede social.

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais como foi aqui.