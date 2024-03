Tadeu Schmidt não perdoa e debocha de energia de Yasmin em vídeo

Em vídeo, Tadeu Schmidt não se segura e brinca com fala de Yasmin sobre alinhar os chakras; apresentador debochou e ela reagiu

O apresentador Tadeu Schmidt mostrou seu lado brincalhão ao fazer um vídeo debochando da fala de Yasmin Brunet no BBB 24. O comunicador contou com a ajuda da esposa, Ana Cristina Schmidt, e outros amigos para fazer a encenação.

O comandante do reality show então fez piada sobre a sister ter alinhado os chakras com cristais, mas ter acabado em várias brigas no programa. "Até agora não sei se era pra girar no sentido horário ou anti-horário… Explica aí, Yasmin… Sucesso, @yasminbrunet !", escreveu ele.

Tadeu Schmidt então agradeceu o pessoal que o ajudou no vídeo divertido. "P.S.= rodízio na trupe. Hoje, agradecemos a Ana, Laura, Chris, Leo e Ronald. Obrigado pela dedicação e pelo talento", falou ele.

Nos comentários, Yasmin reagiu à brincadeira deixando até um coração. "Acho que fez pro lado errado, Tadeu!", entrou a modelo na brincadeira.

Ao ouvir do apresentador que foi a eliminada do último paredão do BBB 24, contra Isabelle e Lucas Henrique, Yasmin teve uma reação surpreendente. Inclusive, Ana Maria Braga questionou a famosa sobre seu comportamento ao tê-la no café da manhã do eliminado no Mais Você nesta quarta-feira, 13. A apresentadora ficou bastante intrigada com a Camarote.

